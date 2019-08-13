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Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir Iqbal Khan İstanbul'da

Eşiyle Taksim'e gelen ünlü Müslüman boksör, Türk tatlılarını beğendi- Amir Iqbal Khan:- "Burası çok huzurlu ve güvenli. Özellikle de yemekler çok güzel. Buraya gelmemin ana nedenlerinden biri yemekler"

13 Ağustos 2019 Salı 00:45
Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir Iqbal Khan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Pakistan asıllı İngiliz boksör Amir Iqbal Khan İstanbul'da Türk tatlılarını yedi.

Taksim'deki bir tatlıcının yeni şubesine eşi Faryal Makhdoom Khan ile gelen ünlü Müslüman boksör, hayranları ve çalışanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Baklava ve çeşitli tatlıların tadına bakan ve çay içen Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul harika biliyorsunuz. Buraya daha önce 3-4 kez gelmiştim." dedi.

Bu kez eşi ve arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirten Khan, "Her yerin tadını çıkarıyorum. Herkes çok iyi. Burası çok huzurlu ve güvenli. Özellikle de yemekler çok güzel. Buraya gelmemin ana nedenlerinden biri yemekler." ifadesini kullandı.

Tatlıcıda tezgahın arkasına geçerek, ustalarla şakalaşan ve görevlinin ikram ettiği baklavanın tadına bakan Khan, Türk tatlılarını beğendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabında 1 milyon 300 binden fazla takipçisi bulunan Khan, daha sonra kendisini tanıyan ve ilgi gösteren hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Amir Iqbal Khan'ın İstanbul'da gidilecek yerlere ilişkin tavsiyeler istediği sosyal medya hesabındaki mesajı 30 binden fazla kişi tarafından beğenilmiş ve çok sayıda cevap yazılmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 00:45
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