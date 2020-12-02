  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki "ön anlaşmayı" memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Pakistan, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki "ön anlaşmayı" memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 21:48:23 -
Pakistan, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki "ön anlaşmayı" memnuniyetle karşıladı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın, Afganistan yönetimi ile Taliban arasında Katar'da yürütülen barış görüşmelerini sürdürmek üzere vardıkları "ön anlaşmadan" memnuniyet duyduğu bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, varılan anlaşmanın, tarafların müzakere edilen bir uzlaşı sağlamaya yönelik ortak kararlılığını yansıttığı belirtildi.

Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyulduğunun aktarıldığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Afganlararası müzakerelerin başarılı bir sonuca ulaşmasına katkıda bulunacak önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, Pakistan’ın barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan’ın yolunu açan kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı bir siyasi çözümle sonuçlanacak Afganlararası müzakereleri desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.
Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi
Gündem

Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi

Suriye'deki savaştan kaçarak sığınan Suriyelilere yönelik bazı kurum ve kişiler tarafından algı kampanyası sürüyor. Son olarak Fatih Altaylı..
Ermeni siyasetçi: Rüya görmek yaşam stratejimiz olmuş
Gündem

Ermeni siyasetçi: Rüya görmek yaşam stratejimiz olmuş

Ermeni siyasetçi Zhirayar Liparityan, "Ermenistan tarafı gereksiz şekilde ve Türkiye ile Azerbaycan'ı kışkırtacak adımlar attı. Rüya görmek,..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay