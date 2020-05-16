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Ekonomi

Paket Tur Sözleşmelerine COVID-19 düzenlemesi

Ticaret Bakanlığının Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:37:00 -
Paket Tur Sözleşmelerine COVID-19 düzenlemesi

Düzenlemeye göre feshedilen sözleşmelerde 14 gün içinde yapılan iadeler, COVID-19 nedeniyle uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60 günü izleyen 14 gün içinde yapılacak. Ancak, COVID-19 salgını nedeniyle, 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ncı günü izleyen 14 gün içinde katılımcıya iade edilecek.

Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedelin iadesi, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ncı günü izleyen 14 gün içinde yapılacak.

Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü, paket tur düzenleyicisi veya aracısına ait olacak.

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