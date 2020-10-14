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Siyaset Pakdemirli: Yanan alanlar yeniden ağaçlanacak
Siyaset

Pakdemirli: Yanan alanlar yeniden ağaçlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’da 5 Eylül’de Samandağ ilçesinde, 9 Ekim’de ise Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü kaydederek, bu yangınlarda binlerce ağacın ve yaban hayatının kaybedildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:57:00 -
Pakdemirli: Yanan alanlar yeniden ağaçlanacak

Yanan alanların 1 metrekaresinin dahi başka bir amaçla kullanılmayacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. Yanan orman alanları Anayasa’mızın 169’uncu maddesi gereği yeniden ağaçlandırılmak zorunda ve anayasal koruma altındadır. 2019 yılında ülke genelinde 333 milyon, Hatay’daki ormancılık faaliyetlerinden sorumlu olan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 1 milyon 333 bini Hatay’da olmak üzere 13 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Hatay’da 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanacaktır.”

Ağaçlandırma kampanyası

Bakan Pakdemirli, Türkiye’de fidan dikim mevsiminin henüz başlamadığına işaret ederek, kasım ayı ile ilk fidanların dikilmesinin planlandığını duyurdu.

Ağaçlandırma çalışmalara katkı sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olmasının, ağaçlandırma çalışmalarının başarısı açısından önem arz ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, “İhtiyaç duyulması halinde Orman Genel Müdürlüğümüz Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığımızla ve ‘[email protected]’ adresi ile iletişim sağlamaları önem arz etmektedir. Bununla birlikte, ülkemizdeki orman yangınları konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızı sadece Hatay’da değil, kendi illerinde de 11 Kasım 2020 tarihinde ‘#Geleceğenefes’ kampanyasında fidan dikmeye, geleceğimize nefes olmak için tüm halkımızı ağaçlandırma çalışmalarına davet ediyorum” çağrısında bulundu.

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