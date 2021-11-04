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Ekonomi Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 artacak
Ekonomi

Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteklerini yüzde 25, 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:46:00 -
Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 artacak

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde tarımsal desteklere ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hammadde, girdi ve nakliye maliyetlerinin arttığına işaret etti.

Hissedilir yükseliş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle 2021 başında gübre desteklerinin yüzde 100, sertifikalı tohum desteklerini hububatta yüzde 88 ila yüzde 166 artırdıklarını hatırlattı. Son günlerde dünya genelinde gübre ve gübre hammadde fiyatlarının tekrar artışa geçtiğine dikkati çeken Pakdemirli, yaşanan bu gelişmeler karşısında önceliklerinin çiftçilerin korunması ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu belirtti.

Takvim belli

Bu amaçla bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteklerini yüzde 25 artırarak ödeyeceklerini bildiren Pakdemirli, şunları söyledi: “2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödüyor olacağız. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için yüzde 50 artışla dekara 24 liraya çıkardık. Bu düzenlemeyle son 2 yıllık süreçte buğdayda gübre desteğini tam 4 misli, sertifikalı tohum desteğini de yaklaşık 3 misli artırdık.

Çiftçimizin yanındayız

Mazot desteğini de her üretim yılı için maliyetinin ortalama yüzde 50’si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz. Her zaman çiftçimizin yanında olduk, imkanlar çerçevesinde olmaya da devam edeceğiz.”

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