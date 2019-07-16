Paintball şampiyonlarına ödül

Milli Mücadele’nin 100’üncü yılı kapsamında yapılan Paintball Türkiye Ligi 2. Ayağı Müsabakaları ve Erzurum Ulaslararası Open sona erdi. Palandöken Erzurum Ladies Cupta İzmir Angelpark birinci olurken, mekanik ligde şampiyonluk Tortum 21 Martspor’un oldu.

Türkiye Paintball Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paintball Ligi 2. Ayağı ve Erzurum Uluslar arası Open Karşılaşmaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sahalarında yapıldı.

8’i yabancı ülke takımı, 12’i Türk olmak üzere 20 takım katıldığı şampiyona beş ayrı kategoride gerçekleşti.

İki gün süren müsabakaların sonunda dereceye giren takımlar belli oldu.Türk takımlarından Tortum 21 Mart Spor Kulübü şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, kürsünün ilk basamağını gören diğer Türk takımı ise İzmir Angelpark oldu.

İki gün süren müsabakalara ev sahibi Erzurum’un yanı sıra İzmir, Antalya, İstanbul, Kırklareli ve Hakkari illeri katılırken, İran’ın Tebriz, Tahran, Gazvin ve Meşet şehirlerinin yanı sıra Almanya, Fransa ve Norveç’ten birer takımın şampiyonaya iştirak etti.

TORTUMSPOR ZİRVEYE ÇIKTI

Genellikle Tortumlu güreşçilerin oluşturduğu Tortum 21 Mart Spor Paintball takımı, ilk kez katıldığı painballda Mekanik Lig Palandöken Erzurum Cupta birinci olarak altın madalya ve kupayı kazanan takım olarak göğsümüzü kabarttı.

Şampiyonada dereceler şöyle oluştu:

Türkiye Paintball Ligi 2. Ayak Karşılaşmaları ve Palandöken Erzurum Cupta İzmir Angelpark Paintball Takımı birinci olarak şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. İkinciliği Antalya Paintball Tattoo elde ederken, İzmir Angel Ladies üçüncü, Antalya Side Paintball Taımı dördüncü sırada yer aldı.

Mekanik Lig Palandöken Erzurum Cupta Tortumspor birinci olurken, Erzurum Paintball takımı ikinci oldu. Tebriz üçüncü, Çukurca erkek takımı dördüncü, Çukurca bayan takımı ise 5. Sırada yer aldı.

Titan Cup’ta Meşled Aria birinci olurken, Tehran Datam ikinci, Meşled 1 üçüncü oldu.

Palandöken Erzurum Cup’ta İzmir Angelpark nefes kesen finali kazanarak şampiyon olurken, Tebriz Paintball Team, ikinci oldu.

VALİMEMİŞ VE BAŞKAN SEKMEN DE KUPA VERDİ

Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Palandöken İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Spor A.Ş. Müdürü Ahmet Dal, BŞB Spor Müdürü Muzaffer Şahin, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Paintball Asbaşkanı Niyazi Çakır,Paintball Avrupa Birliği 2. Başkanı Kerem Barkul ve diğer yetkililer dereceye giren takımların madalya ve kupalarını verdi.

Vali Yardımcısı Saadettin Doğan ile Organizasyonun Erzurum’da düzenlenmesinde büyük rol oynayan Gelişmekte Olan Spor Branşları Erzurum İl Temsilcisi Çetin Bayram da madalya ve kupa töreninde hazır bulundu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN İYİ REFERANS OLDU

Erzurum’da iki gün süren şampiyonanınDünya şampiyonası için iyi bir referans olduğunu belirten Avrupa Paintball Birliği 2. Başkanı Kerem Barkul, Eylül ayında Paintball Avrupa Şampiyonası’nı Erzurum’a alma çalışmalarını sürdürdüklerinin söyledi.

Barkul, “Buradaki tesisler mükemmel. Bizde Paintball Federasyonu olarak Avrupa Şampiyonası’nı Erzurum’da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Avrupa Paintball Birliği 2. Başkanı olarak bizzat çalışmaları yakından yürütüyorum” dedi.