  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Paintball işletmesinde feci yangın
Gündem

Paintball işletmesinde feci yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 14:53:00 -
Paintball işletmesinde feci yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir paintball işletmesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde paintball işletmesine ait ahşap soyunma odaları ve malzeme deposunun bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yapı içerisindeki bir tüp de patladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında soyunma odaları ve malzeme deposu kullanılamaz hale geldi, hafif ticari araç kısmen zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay