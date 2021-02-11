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Dünya Paha biçilemeyen hazine! Görenler şaşkına döndü
Dünya

Paha biçilemeyen hazine! Görenler şaşkına döndü

Afganistan Kültür Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, paha biçilemeyen ve 21 bin 145 saf altın parçadan oluşan antik Baktriya hazinesinin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 11:55:00 -
Paha biçilemeyen hazine! Görenler şaşkına döndü

Bakanlık, hazinenin geçmişinden dolayı milyarlarca dolar değerinde olduğunu belirterek yakında yurt dışına sergilenmek üzere gönderileceğini belirtti. Baktriya altın koleksiyonu, son 13 yılda 13 ülkede 29 müzede sergilendi ve Afganistan'a 4,5 milyon doların üzerinde gelir sağladı. 

Afganistan’ın dünyanın en büyük altın hazineleri arasında yer alan Baktriya hazinesi, kırk yıl önce Kuzey Cevizcan eyaletindeki Sheberghan ilçesinin Tela Tapa bölgesinde keşfedilmiş ve altının yanı sıra arkeologlar hazineyle birlikte 7 ceset bulmuştu. Baktriya hazinesinde 21 bin 145 adet saf altın antik eser bulunmaktadır.

Grek-Baktriya Krallığı, Orta  Asya'daki Baktriya ve Soğdiana'yı MÖ 250'den 125 yılına kadar kontrol etmiş, Hint-Yunan Krallığı ile birlikte Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet olmuştur. Coğrafi olarak günümüzde Afganistan’ının kuzeyinde hüküm sürmüş krallık olarak bilinmektedir.

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