PAGEV Başkanı Eroğlu: İhracat odaklı katma değerli üretim desteklenmeli

Dünyada 6., Avrupa’da ise Almanya’dan sonra 2. sırada yer alan Türkiye Plastik Sektörünün, küresel resesyon ve iç pazarlarda yaşanan daralmaya karşı büyüme trendini sürdürdüğüne dikkat çeken PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “hızlı büyümesini sürdüren sektörümüz, eskiyen makinelerini yeni teknolojilere yatırım yaparak yeniliyor ve katma değerli üretim ve ihracatı arttırmayı hedefliyor. Zorluklara rağmen ekonomik büyümeye katkı sunmaya çalışan sanayicilerimizin, stratejik alan içinde belirlenen öncelikli yatırım ve üretimi uygun kredi kaynaklarıyla desteklenmeli” dedi.

Küresel ekonomik daralmadan kısmen etkilenen plastik mamul üretiminin, 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %12,6 değer bazında da %24,8 gerileyip 5,4 milyon ton ve 22,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Eroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2023 yılı sonunda üretimin 2022 yılına kıyasla miktar bazında %3,6 ve değer bazında %2,9 artacağı ve 10,9 milyon ton ve 45,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2023 yılının ilk yarısında 5,4 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 2,28 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,09 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülüyor.”

Makine teknolijisine yatırım arttı

2018-2022 yılları arasında yılda ortalama %8,3 artış gösteren plastik sektörünün makine yatırımlarının, 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının eş dönemine kıyasla %18 artarak 670 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken Eroğlu, zorluklara rağmen makine teknolojisine ciddi yatırım artışı olduğunun altını çizerek “yılın kalan aylarında aynı trendle sürmesi halinde makine ve teçhizat yatırımlarının 2023 sonunda 2022 yılına kıyasla %32 artarak 1 milyar 608 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Plastik sektörü 2018 – 2022 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 988 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiştir. 2023 yılı sonunda 2022 yılına kıyasla plastik işemem makinaları üretiminin % 28, ithalatın %37, ihracatın % 33 ve yurtiçi satışları (plastik sektörünün makine yatırımı) % 32 artacağı tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

Mamul ithalat-ihracatı

Eroğlu sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Plastik mamul ithalatı, 2023 yılı ilk yarısında 2022 yılının eş dönemine kıyasla, miktar bazında %2,4 artarken, değer bazında da %17,1 azalarak, 386 bin ton ve 2 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı sonunda ithalatın 2022 yılına kıyasla miktar bazında %9,1 ve değer bazında %8,4 artarak 772 bin ton ve 4,2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Plastik mamul ihracatı, 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %6,4 ve değer bazında da %8,8 geriledi. 1 milyon 258 bin ton ve 3 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı sonunda plastik mamul ihracatının 2022 yılına kıyasla miktar bazında %5,4 değer bazında da %6,4 gerileyerek 2 milyon 516 bin ton ve 7 milyar 336 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor. 2023 yılının ilk yarısında plastikler ve mamullerinde ihracat kimya sektöründe birinci ihracatçı sektör konumunu korudu.

Bu dönemde toplam ithalattan Çin’in, miktar ve değerde en büyük payı aldığı gözleniyor. Çin’in yanında Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa’nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruyor. Söz konusu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımız oldu.

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Söz konusu dönemde birim ihraç fiyatlarının birim ithal fiyatlarının %54’ünü oluşturması, sektörde ihracattaki katma değerin daha da azalmasına neden oluyor. Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima fazla veriyor. Plastik mamul sektöründe 2023 yılının ilk yarısında 872 bin ton ve 1 milyar 566 milyon dolar dış ticaret fazlası verildi. Dış ticaret fazlası 2022 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %9,8 azalırken, değer bazında %5,5 arttı.

Plastik mamul iç pazar talebi, 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %13,1 değer bazında da %26,4 azalarak 4,6 milyon ton ve 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İç pazar tüketiminin 2023 sonunda 2022 yılına kıyasla miktar bazında %6,9 değer bazında da %5,2 artarak 9,1 milyon tona ve 42,3 milyar dolara çıkması bekleniyor.

2023 yılının ilk yarısında toplam plastik hammadde üretiminin 507 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Plastik hammadde ithalatı 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %3,2 ve değer bazında %12,2 azalarak 4,44 milyon ton ve 6,41 milyar dolar olarak gerçekleşti. Plastik hammadde ithalatının 2023 yılında 2022 yılına kıyasla miktar bazında %5,2 artarak, değer bazında da %9,9 azalarak 8,87 milyon ton ve 12,8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Plastik hammadde ihracatı 2023 yılının ilk yarısında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla miktar bazında %2,4 azalırken değer bazında %3,85 artarak 962 bin ton ve 1,60 milyar dolara çıktı. 2023 yılında plastik hammadde ihracatının 2022 yılına kıyasla miktar bazında %13,8 ve değer bazında %11 artarak 1 milyon 924 bin ton ve 3,19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2023 yılının ilk yarısında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G. Kore ve Çin almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında %41 değer bazında %40 oldu. Bu dönemde toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı İtalya, Romanya ve İspanya almış olup bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ihracatımızdan aldığı pay miktar bazında %24 değer bazında %23 olarak gerçekleşti.