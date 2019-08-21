PAEM sınav sonuçları açıklandı 25. dönem POMEM 10 bin polis alım ne zaman?

Polis amirliği sınav sonuçları belli oldu. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Emniyet Mensubu adaylar arasından PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi için (450) erkek, (50) kadın aday olmak üzere toplamda (500) öğrenci adayı alımı için başvurusunu yapan ve diğer aşamaları başarı ile geçen adayların sınav sonuçları bu duyuru ile erişime açıldı.

Sınav Sonuçları İçin TIKLAYIN.

Tüm bunların yanı sıra binlerce aday tarafından 24. dönem POMEM 10 bin polis alım ilanının ne zaman yayımlanacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalar Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulu kapsamında 2500 polis alımı için ilan yayımlanmıştı. Bunun ardından gözler 10 bin polis almına çevrildi. Konu hakkında içişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir açıklama yapılmıştı. Bakan Soylu açıklamalarında Eylül ayında polis alımlarının gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu bağlamda 25. dönem POMEM 10 bin polis alımı ilanının yakın zamanda yayımlanması beklenmektedir.