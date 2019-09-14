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PAEM komiser yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? PAEM komiser yardımcısı başvuru şartları

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, adaylarda en az lisans mezunu olma şartı aranacak. Peki, 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? PAEM komiser yardımcısı adaylığı için başvuru şartları neler? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:31
PAEM komiser yardımcısı alımı başvurusu ne zaman? PAEM komiser yardımcısı başvuru şartları

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, adaylarda en az lisans mezunu olma şartı aranacak. Peki, 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? PAEM komiser yardımcısı adaylığı için başvuru şartları neler? İşte detaylar...

PAEM komiser yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?

Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor. Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak..

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:31
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