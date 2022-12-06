Paella tarifi: İspanyol yemeği deniz mahsullü paella nasıl yapılır? Paella malzemeleri, paella püf noktaları, paella pilav nasıl pişirilir?
İspanya mutfağında geleneksel lezzetlerindendir. Deniz mahsulleriyle yapılan, fakat tavuk, av hayvanları, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünleri de kullanılan Paella'nın tarifi sıklıkla yapıaln,araştırılan yemekler arasındadır. Bugün Türkiye'de İspanyol yemeği olan Paella, çeşitli deniz ürünlerinin yanı sıra tavuk ve sosisin de içinde yer aldığı bu pilavın tarifi merak konusu oldu. Peki Paella tarifi nedir, nasıl yapılır? Paella hangi şehir kökenli soruldu. İşte Paella tarifi hakkında detaylar...
Paella nedir
İspanyol mutfağının en bilinen yemeklerinden biridir. Dünya mutfağında oldukça tanınan ve sevilen paella İspanya'dan diğer mutfaklara yayılan bir yemektir. Çanak adını, yemeği açık ateşte pişirmek için kullanılan geniş, sığ geleneksel tavadan alır; paella , Valensiya/Katalan dilinde kızartma tavası anlamına gelir.
İspanya'nın Valencia ilinde meşhur olduğu ve oradan yayıldığı düşünülen paella farklı şekillerde ve malzemelerde sunumu gerçekleştirilen bir tür pilav yemeğidir.
İspanyol yemeği deniz mahsullü Paella nasıl yapılır?
Malzemeler
Sarımsak
2 adet kuru soğan
2 adet domates
5 kaşık zeytinyağı
200 gram Jumbo karides
200 gram iç midye
200 gram kalamar
3 adet baby ahtapot
1 gram safran
2 bardak pirinç
3 bardak su
Tuz
Bezelye
Karabiber
Maydanoz
Paella tarifi nasıl yapılır?
Soğanlar doğranır ve sarımsaklar ezilir. Daha sonra domatesler küp küp doğranır.
Tarifin içinde yer alan balıkların suyu kısık ateşte ısıtılır. Kuru soğanlar ve sarımsaklar zeytinyağında sotelenir.
Pirinçler yıkandıktan sonra tavaya alınır. Daha sonra domatesler içerisine atılarak karıştırılır.
İçerisine safran atılarak yüksek ateşte pişirilmeye devam edilir. İçerisine su eklenir ve tuz, karabiber ilave edilir.
Farklı bir tavada zeytinyağı sotelenir ve kalamar, iç midye ve diğer deniz ürünleri bu tavada sotelenir.
Daha sonra deniz ürünleri pilavın üstüne eklenir. İçerisine bezelye ve su ilave edilir. Kısık ateşte pişirilmeye devam edilir.
Suyunu çektikten sonra tencereden çıkartılır ve üzerine maydanoz eklenerek servis edilir.
PAELLA PÜF NOKTALARI NELER?
Deniz ürünlerini zeytinyağında sotelemeden de kavrulmakta olan soğan, sarımsak ve domatese katıp salma usulü "Paella" da hazırlayabilirsiniz.
Deniz mahsullerinin yanı sıra but, kanat, göğüs eti gibi tavuk ürünleri yanında sucuk-salam vb. şarküteri ürünleri ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri karıştırarak hazırladığınız paella çeşitleri de mevcuttur ve sıklıkla bu şekilde tüketilir.
İşin püf noktasından birisi de kısa boylu pirinç kullanmak, bu sebeple yerel İspanyol pirinçlerine ulaşamıyorsanız baldo pirinç gibi kısa boylu pirinç çeşitlerini tercih ederek sizler de hazırlayabilirsiniz.
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