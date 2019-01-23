Padişahların giysileri aslına uygun hazırlanıyor

Kursiyerler tarafından hazırlanmaya başlanan nadide koleksiyonun ilk örnekleri, Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın giysileri oldu.

Osmanlı kumaş sanatının en zengin örnekleri arasında yer alan padişah elbiseleri, uzun araştırmalar sonrasında aslına uygun olarak yeniden dikilmeye başlandı. 36 padişah ile son halife Abdülmecit Efendi'nin kıyafetleri, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutluhan Taş'ın silikondan yaptığı padişah heykelleri üzerinde sergilenecek.

Enstitü Müdürü Emel Tosun Akmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel kültürü yansıtmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu çalışmalardan birinin de padişah kıyafetleri olduğunu belirten Akmeşe, "SÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde Mutluhan Taş hocamız heykeller yapıyor. Bu fikir tamamen ondan çıktı." dedi.

Akmeşe, proje önerisi karşısında çok heyecanlandıklarını ve kısa sürede çalışmalara başladıklarını anlattı.

Çalışmaların yoğun biçimde devam ettiğini aktaran Akmeşe, "Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Abdülhamid'in kıyafetlerini tamamladık. Şu anda da Kanuni Sultan Süleyman ile Yavuz Sultan Selim'in giysileri yapım aşamasında. Tamamı bittiğinde sergiye sunulacak." diye konuştu.

Topkapı Müzesi'ndeki eserler araştırılıyor

Kıyafetlerin nasıl orataya çıkarıldığına ilişkin bilgi veren Akmeşe, şöyle devam etti:

"Enstitümüzde bulunan araştırma bölümünde, kıyafetlerin en ince detayına kadar tarihsel boyutu araştırılıyor. Ardından bulgular tasarım bölümüne gönderilerek kıyafetlerin çizimleri yapılıyor. Atölyemizde de üretimleri yapılıyor. Araştırma aşamamız çok uzun sürdü. Özellikle Topkapı Müzesi'ndeki eserleri araştırıp tezlere kadar iniyoruz. Şu anda kumaş temini aşamasındayız. Konya'da bu kumaşları bulamıyoruz. Gerekirse dokutuyoruz. Bu aşamanın ardından dikim aşaması da ortalama bir ay sürede tamamlanıyor."

Akmeşe, çalışma neticesinde ortaya çıkarılacak koleksiyonun zor fakat zevkli bir uğraş olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Padişah giysilerinin yapımı kursiyerlerin kendini geliştirmesi bakımından çok önemli. Aksesuar, kumaş, giysideki detaylar ve o dönemin dikiş tekniklerini giysiler üzerine yansıtmak zorundayız. O yüzden bir yandan da kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Bazı padişahların giysileri aslına uygun olarak daha önceden dikilmiş fakat tüm Osmanlı padişahlarının kıyafetlerini ilk olarak biz dikmeyi hedefledik. Ağır ilerleyen bir proje fakat sonucun güzel olacağını tahmin ediyoruz."

60 kişilik ekip çalışıyor

Araştırma bölümü, tasarım ve üretim atölyesindeki personelin güzel bir ekip çalışması gerçekleştirdiğini vurgulayan Akmeşe, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma enstitülerinin amaçlarından biri de geçmişin araştırılıp geleceğe ışık tutulmasıdır. Buradaki yemek bölümünü çıkardığımız zaman neredeyse tüm enstitü bu işle meşgul. Yaklaşık 60 kişilik bir ekiple padişah kıyafetlerini hazırlıyoruz. Gayemiz, gelecek kuşaklara yemek kültürümüzden tutun giyim kuşama kadar her şeyi günümüzde yaşatıp anlatmak ve ecdadımızı tanıtmak üzerinedir. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz."