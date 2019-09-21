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Paçavralar, 'hafızlık' eğitiminden rahatsız! "Amaçları Türkiye'yi 28 Şubat günlerine yeniden götürmek"

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Orta Öğretim'de Hafızlık eğitimine ilişkin sol medya tarafından atılan küstah başlıkları eleştiren emekli İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "Hafızlık çalışılarak kazanılan büyük bir nimettir." dedi ve ekledi: "Bunlar Türkiye'yi 28 Şubat Türkiye'sine püskürtmek istiyor."

21 Eylül 2019 Cumartesi 19:59
Paçavralar, 'hafızlık' eğitiminden rahatsız! "Amaçları Türkiye'yi 28 Şubat günlerine yeniden götürmek"

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa çalıştığı proje kapsamında Orta Öğretim öğrencilerine istekleri dahilinde 'Hafızlık' eğitimi verilecek. İmam Hatip 6. Sınıf öğrencilerinin ders çizelgesine, 'Hafızlık eğitimi için kayıt dondurulup Kur’an eğitimine devam edilebilir.' notu düşüldü.

Paçavralar Hafızlardan neden rahatsız?

Yaşanan bu gelişme din karşıtı çevreleri rahatsız etti. Sözde özgür basın organlarından Birgün, MEB ve Diyanet'in ortaklaşa gerçekleştirdiği proje için, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim alanındaki gerici uygulamalarının son halkası olan ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’ kapsamına alınan ortaokulların ders müfredatı 'Kuran eğitimine göre' yeniden düzenlendi." şeklinde küstah ifadeler kullandı.

'28 Şubat Türkiye'sini istiyorlar'

Birgün ve benzeri yayın organlarının rahatsız olduğu Hafızlığın İslam'daki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan emekli İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "Hafızlık çalışarak kazanılan büyük bir nimettir." diyerek şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek kadar güzel bir şey olabilir mi? Bakın araştırmalara göre hafız insanlar beyinleri sürekli çalıştığından Alzheımer bile olmuyorlar. Türkiye'de hafızların her zaman değeri ve itibari var. Bu tip yayın organlarının kudurma sebebi bundan kaynaklanıyor."

"Türkiye sanki Müslüman bir ülke değil." değil diyen Kavaklı, 28 Şubat Türkiye'sini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu başlıkları atanlar Türkiye'yi 28 Şubat günlerine yeniden püskürtmek istiyor. Tabii ki çabaları nafile. Su akacak ve mecraını bulacak. Onlar da içlerindeki sıkıntıyla ölüp gidecekler."

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 19:59
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Yusuf Kavaklı
  4. Diyanet İşleri Başkanlığı
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. Diyanet
  7. Hafızlık
  8. Kur’an eğitimi

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