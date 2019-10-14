Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga böreği tarifi
Pastırmalı paçanga böreğine kim 'hayır' diyebilir ki! Şimdiye kadar yapmadıysanız; paçanga böreği tahmin ettiğiniz gibi zor bir tarif değil. İşte, dillere destan paçanga böreği tarifi...14 Ekim 2019 Pazartesi 18:13
Pastırmalı paçanga böreğine kim 'hayır' diyebilir ki! Şimdiye kadar yapmadıysanız; paçanga böreği tahmin ettiğiniz gibi zor bir tarif değil. İşte, dillere destan paçanga böreği tarifi...
Paçanga böreği nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 150 gram kaşar peyniri
- 150 gram pastırma
- 1 adet yufka
- 1 adet domates
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
Kızartmak için;
- Sıvıyağ
Kaşar peynirini rendeleyerek işe başlayın.
Yufka dışında diğer malzemeleri ince ince doğrayın.
İç harcı güzelce karıştırın.
Ardından yufkayı üçgenler halinde kesin.
Sigara böreği sarılır gibi paçanga böreğini sarın.
Hazırladığınız paçanga böreklerini yağda kızartın.
Şimdiden afiyet olsun.
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