Paçaları çok fena tutuştu! Kıvranın bakalım

Seçimler yaklaşırken, muhalefetin derin bir umutsuzluğa kapıldığını belirten Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Yavaş yavaş dönüyorlar... Dönmeye çalışıyorlar ki mevkilerini koruyabilsinler... İki ay kadar daha kıvranacaklar" dedi.

Ardıç, şunları kaydetti:

"Derin bir umutsuzluğa kapıldılar.

Saklamıyorlar da...

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"Bu seçimi de kazanamayacağız" umutsuzluğu paçaları sarmış...

Yavaş yavaş dönüyorlar... Dönmeye çalışıyorlar ki mevkilerini koruyabilsinler...

İki ay kadar daha kıvranacaklar.

Sonrası Allah kerim...

"Avrupa'da iş bakan" da çıkabilir ha...

***

En hazin yanı, "özerkçilere" karşı çıkmak ama bunu yeterince açıklayamamak...

Hem muhalefete karşılar ama hem de konuşamıyorlar.

Bakın bir CHP'li, Yunus Emre ne demiş:

"Yerel yönetimlere özerklik şartındaki çekinceleri iktidara geldiğimizde hemen kaldıracağız.

Bu, emin olun, Türkiye'yi bölecek falan bir şey değildir. Aksine, Türkiye'yi daha da güçlendirecek." Daha ne diyecekti?

Buna hayır diyemiyorlar.

Ama hemen lafı çeviriyorlar:

"Özerklik şartı faklı bir sözleşme, ülkenin bir parçasının özerk olmasını öngörmüyor."

Adamı döverler ha...

***

Durumları hazindir.

Bakalım böyle ne kadar gidecekler?

Kim gazetede kalacak, kim çiçek sulayıp torun gezdirecek?"