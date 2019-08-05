Özyiğit: "Stat arazisini bize verin kent meydanı yapalım"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ’Millet Bahçesi’ olarakplanlanan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisini yeşil alan ve kent meydanı yapmakistediklerini belirterek, "Arazide artık yaban otları bitti, kirli bir görüntü ortaya çıkmayabaşladı. Onun için çağrıda bulunuyoruz; bu araziyi bize verin, biz yeşil alan yapalım,ışıklandıralım, millet bahçesi projesi hayata geçene kadar bu şekilde kullanalım" dedi.

Yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde incelemelerde bulunan Özyiğit,stadın arazisinin kullanımıyla ilgili olarak yazı yazdıklarını belirterek, "O araziye bir binayapılmaması gerektiğini söyledik. ’Araziyi bize verin yeşillendirelim, ışıklandıralım’ dedik.Bize gelen yanıtta ’O arazi için planımızı yaptık, programa aldık’ deniliyor. ’Programaalındı’ denilmesi elbette memnuniyet verici ama ne zaman yapılacağı, ne yapılacağıkonusunda bir kesinlik yok. Umarız ki programa alınan proje bir daha ertelenmez. Biz dekonunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Millet Bahçesi yapılana kadar bize verin"

Yıkılan stadyum arazisinde kirli bir görüntü ortaya çıkmaya başladığını öne sürenÖzyiğit, "Çöküntü bölgesi olması sebebiyle güvenlik sorunu da oluşmaya başladı. Şehrinorta yerindeki bu görüntü Mersin’e yakışmıyor. Bu görüntünün bir an evvel ortadankaldırılması, bu arazinin bir an evvel halkın kullanabileceği şekilde düzenlenmesigerekiyor. Onun için biz ısrarla çağrıda bulunuyoruz. Bu araziyi bize verin, biz deYenişehir Belediyesi olarak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’inkoordinesinde burayı yeşil alan yapalım, ışıklandıralım, Millet Bahçesi projesi hayatageçene kadar bu şekilde düzenleyelim" diye konuştu.

Yenişehir için en önemli hedeflerinden birinin de bir kent meydanı oluşturmak olduğunubelirten Özyiğit, "Mersin’in en dinamik ilçesi Yenişehir. Okulların olduğu, üniversitelerinolduğu, alışverişin, sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun olduğu bir ilçe. Böyle bir ilçeninbir kent meydanına ihtiyacı var. İnsanlarımız alışveriş merkezlerine sıkıştırılmış.İnsanları AVM’lerden kurtarmamız lazım. Çevresinde sosyal faaliyet alanlarının olduğu,kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılabildiği, oturma, yeme içme alanlarının olduğu birkent meydanı hayal ediyoruz. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisi bunun için en uygunalan" şeklinde konuştu.

"Müftü Deresi için bütünlüklü bir proje yapılmalı"

Özyiğit, yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı arazinin doğusunda kalan Müftü Deresininkıyısındaki yürüyüş yolunu temizlediklerini, düzenlediklerini ve aydınlatma sorununuçözeceklerini de söyledi. Stat arazinin akıbetinin belli olmasını beklemeden yürüyüşyoluyla ilgili çalışmaları yaptıklarını belirten Özyiğit, "Müftü Deresi kenarındaki yoluinsanlarımızın rahatça yürüyüş yapabileceği çağdaş bir mekan haline getirmek için adımattık. Burayı aydınlatacağız, düzenleyeceğiz, daha güvenli hale getireceğiz. MüftüDeresinin bir kıyısının bir kısmı Akdeniz Belediyesi sorumluluğunda, bir kısmı TorroslarBelediyesi sorumluluğunda bir kısmı da bizim sorumluluğumuzda. Bu nedenle dereyleilgili projelerin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’inkoordinesinde, bütünlük içinde yapılması gerekir. Mersin burada yapılacak bütünlüklü birproje ile çok önemli bir mekan kazanır" dedi.