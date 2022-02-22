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Ekonomi Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Özyeğin Üniversitesi’ne, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 15:09:00 -
Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir. Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir örneğinin  aşağıdaki  e-posta  adresine  de  iletilmesi  önemle  rica  olunur.  Başvurular  için  posta  adresi:  Özyeğin  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL E-posta adresi: ([email protected])

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Duyuru Başlama Tarihi   : 22.02.2022

Son Başvuru Tarihi          : 08.03.2022

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