Özyeğin Üniversitesi alımları Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımının yapılacağını açıkladı. Özyeğin Üniversitesi alım başvuru tarihi ve Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartlarını merak edenler için, başvurular 22 Ağustos itibariyle başlamış olup başvuru süresi 15 gündür. Özyeğin Üniversitesi araştırma görevlisi alım başvuru şartları ise haberimizin detayında yer almakta.

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya e-posta yoluyla yapılır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlan başvuru koşulları ve detayları www.ozyegin.edu.tr web adresinde başvuru tarihi itibariyle duyurulacaktır. Eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğretim görevlisi alım başvuru şartları ise, lisans derecesini eğitim dili İngilizce olan bir üniversitede Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Endüstri Mühendisliği veya İşletme alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde en az 2 farklı ders vermiş olmak. Finans alanında belgelendirilebilir bilgi birikimine sahip olmak.