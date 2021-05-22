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Gündem Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı
Gündem

Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in açıklamaları, "20 dolar verilmediği için aşılar gelmiyor" palavrası sıkan "duayen yalancı" Uğur Dündar'ı rezil etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 12:20:00 -
Özür dileyecek misin? ‘Duayen yalancı’ Uğur Dündar morardı

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’ye gelmesi planlanan koronavirüs aşıları, tedarik sorunu nedeniyle getirilemedi. Ancak BioNtech CEO’su Uğur Şahin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan tedarik sorununun çözüldüğünü belirterek, Türkiye’ye kısa vadede 30 milyon, Eylül’e kadar da 120 milyon doz aşı geleceğini müjdeledi. Bu gelişmeler sırasında akla kara da daha net belli oldu. Başını Uğur Dündar’ın çektiği memleket muhalifi sözde gazeteciler, yaşanan tedarik sorunundan Türkiye’yi sorumlu tutarak kara propaganda yapmaya kalkıştı. Şahin ve Koca’nın açıklamaları, Dündar ve avanesini adeta “morarttı.”

“Aşılara 20 dolar verilemiyor” yalanı

Hükümetin defalarca yaptığı “tedarik sorunu” açıklamasını görmezden gelen Sözcü yazarı, “duayen yalancı” Uğur Dündar, AK Parti’nin para ödemediği için aşıların gelmediği yalanını söyledi.

Uğur Dündar 16 Mayıs'ta Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yandaşlara milyar dolarlar akıtılırken, 20 dolar verilip aşı alınamadığı için masum canların yitip gittiği, kapanmalarda yurttaşa yeterli desteğin sağlanamadığı yalnız ve güzel ülkeye Türkiye denir..." palavrasını sıktı.

Gerçek ortaya çıktı

Yaşanan sorunun para kaynaklı olmadığı, tedarik sorununun ortadan kaldırılmasıyla birlikte Türkiye’ye 30 milyon doz aşı gelmesinden anlaşıldı.

Uğur Şahin ve Fahrettin Koca, yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’ye Haziran ayına kadar 30 milyon doz aşının geleceğini belirttiler. Aynı zamanda Eylül ayına dek Türkiye’ye ulaşacak koronavirüs aşısı sayısının 120 milyon olacağını ifade ettiler.

Konuya dair konuşan Uğur Şahin, “Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ise, “120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar, yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek” bilgisini verdi.

Hiç utanman yok mu? Halen açıklama yapmadı!

Yapılan açıklamalar Uğur Dündar’ın yalan haberciliğini bir kez daha gözler önüne sererken, “Hani aşıların gelmemesinin nedeni tedarik değil de parasızlıktı” sorusu akıllara geldi. “Duayen yalancı” Uğur Dündar’ın alenen iftira atması ve söylediklerinin tamamının yalan çıkması nedeniyle özür dileyip dilemeyeceği de merak konusu oldu. Şahin ve Koca’nın açıklamalarının ardından adeta “moraran” Dündar’ın yüzü kızarmadan yalan söylemesi, koronavirüs aşılarındaki tedarik sorunun çözülmesi sonrası hiç açıklama da yapmamış olması ayrıca dikkat çekti.

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Yorumlar

ramazan günaydın

.. o adam uzaydan gelmedi sevmeyeni olduğu gibi seveni var. hata yada yanlışını yazın ama saygısızlık etmeyin. unutmayın bu dünya etme bulma dünyası. üsluba dikkat edelim!
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erhak

Duayen yalancı güzel olmuş.Bence sedef kabaşın da idolü bu adam.
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