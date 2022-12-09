Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a saldıran zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
Ankara'daki çalışma ofisinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yılmaz, bıçaklandığı gün hastane odasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, kendisini AK Partililerin bıçakladığı hezeyanını öne sürmüştü.
İlk ifadesi ortaya çıktı!
Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K. Bolu Otogarı'nda yakalanmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı.
Serhat K. Emniyet'teki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.
Siyaset
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı