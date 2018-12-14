Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"

YENİ AKİT/ANKARA - TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlanan harekata ilişkin açıklamalarda bulunan Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye’nin uzunca bir süredir meşru kaygıları bulunduğunu belirterek, "Eğer ABD buna karşı olmaya devam ederse, Türkiye sadece dışarıda bu operasyonun riskleriyle yüzleşmeyecek, içeride de çıkartılacak bir provokasyonla baş etmek zorunda kalabilir. Daha önce Irak’ta PKK’ya dönük operasyonlar başlayınca Türkiye’de içeride olaylar kaşındı. Benzer bir şeyin bu kez olmaması için hükümetin bu konuda gerekli önlemleri alması gerekiyor." dedi.

ABD planlı tuzaklar kurulabilir

Yılmaz, "Terör örgütünün oradan bertaraf edilmesi ve Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması açısından elbette Türkiye kendi sınırlarında her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Bu konuda herhangi bir ülkenin itiraz etme hakkı olmamalıdır. Bölgede çalışmış birisi olarak, buradaki devlet dışı yapılanmaları uluslararası aktörlerin nasıl kullandıklarını gördük ve bunların yaratmış olduğu güvenlik risklerine şahit olduk. Öncelikle ABD ile ne tür bir görüşme olduğunu bilmiyoruz. ABD yönetiminin bu operasyona karşı cılız açıklamalar yaptığını görüyoruz. Acaba ABD operasyon henüz başlamadı diye mi böyle cılız ifade ediyorlar yoksa gerçekten bizim bilmediğimiz örtülü bir onay var mıdır. Umuyoruz örtülü bir onay vardır. ABD buradaki terör yapılanmasını himaye etmekten vazgeçer ve Türkiye’nin düşmanlarını Türkiye’yi zayıflatmak için kullanmaktan da vazgeçmiş olur. Zira bu müttefiklik ilişkisine hiç uymamakta ve yakışmamaktadır. Şimdi her şeyden önce bazı hususlara değinelim. Bir; eğer ABD ile örtülü de olsa bir anlaşma yoksa, ABD’nin basına yansıyan mevcut durumu devam ederse operasyon başladıktan sonra Türkiye’ye çeşitli tuzaklar kurulacaktır." şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyi ile Türkiye’yi sıkıştırabilirler

ABD veya bazı aktörlerin konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıma girişiminde bulunabileceğine dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye’yi orada sıkıştırmak isteyebilirler. Türkiye’nin o alanda sıkışmaması için Güvenlik Konseyi’nden kınayan ve operasyonun durdurulmasını isteyen bir karar tasarısının geçmemesi için Türkiye’nin şimdiden Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden en az bir tanesiyle anlaşıp, böyle bir adım olması halinde veto kullanarak bunu sekteye uğratmak için anlaşması lazım.

Rejimle diyalog kurulmalı

Suriye rejimiyle açık veya örtülü mutlaka bir diyalog kanalı oluşturması gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Çünkü operasyon mutlaka hava destekli olması gerekir. Hava destekli olması halinde ABD’nin oradaki mevcudiyeti ve ona karşı blokajı düşünüldüğünde, kağıt üzerinde bile olsa Suriye yönetiminin bir onayının alınması önem taşımaktadır."

Doğusu ile uğraşırken batısından gol yemeyelim

Yeni harekatın başarısı için Rusya ve İran’la mutlaka koordineli bir yaklaşımla bazı hususların görüşülmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye Fırat’ın doğusunda böyle bir operasyonla meşgulken İdlib’te, Afrin’de ve Fırat Kalkanı’nda Türkiye’ye dönük burada olabilecek bir boşluğu değerlendirip Türkiye karşıtı atılabilecek bazı olumsuz adımların engellenmesi için koordinasyon yapılması lazım." dedi.

Suriye konusunda yeni bir siyasi mecra oluşturulmalı

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “Siyasi çözümün olmadığı bir Suriye denkleminin Türkiye’ye istikrar sağlaması düşünülemez. O nedenle Soçi ve Cenevre sürecindeki adımların baltalanmak istendiği düşünüldüğünde, siyasi sürecin belki de yeni bir mecrada olması gerekir.”