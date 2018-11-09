0553 313 94 23
impression

Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

Son dakika! "Ezan Türkçe okunmalı" şeklindeki çıkışıyla tepki çeken ve parti disiplinine sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Yılmaz, "Senden umudum kalmadı" dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 11:52
Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

Son dakika! "Ezan Türkçe okunmalı" şeklindeki çıkışıyla tepki çeken ve parti disiplinine sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Koca CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir. Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben. Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak sen neyi savunuyorsun?

Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. AKP ile iş tutuyorsun yanlış yoldasın. Partiyi zorlama hala yerel seçimlerde de yanlış yoldasın. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılıp bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akara namaz vakitleri diyanet Ankara ezan saatleri
    1. Akara namaz vakitleri diyanet Ankara..
    2. İtirafçı oldu yine de tutuklandı
    3. İstanbul'da tramvay raydan çıktı!
    4. Öztürk Yılmaz CHP'den istifa mı etti?
    5. Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na:..
    6. Kadın STK'ları samimiyetsiz! Dayak..
    7. FETÖ'cü Enes Kanter havada takla attı!..
    8. Diyanet binlerce personel alımı yapıyor
    9. Bakan açıkladı: Yeni sınır kapısı..
    10. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    11. Samsung katlanabilen telefon..
    12. “Kızımız Trump’a karşı duracak”
    13. Tuğba Ekinci'nin kadına şiddet..
    14. Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam..
    15. Sağ iktidarda sol müfredatta
    16. FETÖ deposuna baskın! Bakın neler çıktı
    17. Uluslararası Uzay İstasyonu..
    18. Aydınlık ya cahil ya da yalancı!
    19. Isıtılan tütüne uzman uyarısı!
    20. 3 FETÖ'cü asker gözaltına alındı
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?