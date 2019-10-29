Öztürk Yılmaz'dan bomba açıklamalar! 'CHP'deyken bunun için 6 ay direndim'

CHP'den ihraç edilen ve yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Öztürk Yılmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Öztürk Yılmaz, CHP'nin son durumuna ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Ngazete'ye konuşan Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ben bürokrasiden gelen biriyim o nedenle makamlar geçicidir. Ben her konuda farklı düşünen biriyim. Şuan CHP’nin içinde bulunduğu durum Atatürk çizgisinden oldukça uzak, Kuvayi Milliye ruhundan uzaklaşmış, bölücü unsurlarla oldukça yakınlaşmış, FETÖ konusunda ısrarlı bir şekilde net itirazların dinlenmeyip üzerinin örtündüğü, 15 Temmuz sonrasında güya mağdurlar için kurulan komisyona itiraz ettim, Adalet çalıştayı yapılıyor katılanların hemen hepsi KHK dan atılanlar bunlara ben itiraz ettim. Siyaset belirli kişilerin gölgesinde yapılmamalıdır. CHP Atatürk’ün gölgesinde ve düşüncesinde ilerlemelidir ama gördüm ki dışarıdan başkalarının yönlendirmesi ile yürütülüyor. Mesela ben PYD ye 6 ay terör örgütü dedirtemedim. PYD’ye terör örgütü diyemiyorsunuz ama çıkıp ben Kuvayi Milliyeciyim diyorsunuz. Genel Başkanla bu konuda bir çok kez tartıştım. Benim için o defter kapanmıştır. Biz Atatürk’ün partisi diye gittik ancak farklı birilerinin partisi ile karşılaştık. Ruhumuzla, özümüzle Cumhuriyet çocuğuyuz. Siyasette yenilgi almışsın ama özeleştiri yok, istifa yok, Seçim kaybettikçe liderler güçleniyor. Demokrasi isteyen insan kaybettiğinde gidecek ki demokrasi isteyebilsin. Mücadelemin sonunda ihraç edildim. Şimdi başka bir yoldayız.

"Taşeronlar kendilerine yararlı olan her şey de görev başında"

Rejimi A dan Z ye değişeceğiz. Demokratik ve güçlü kurumları olan bir Türkiye Cumhuriyetini kuracağız. Alt kimlik siyaseti yapmayacağız, radikal önerilerimiz olacak, her yıl 40 – 50 milyar dolar enerjiye harcıyoruz. Enerji de yeni bir üretim modeline geçiş yapıp kendi enerjimizi üreteceğiz, tarımda reform yapacağız 43.5 milyon hektar tarım arazimiz var ancak bunun 17 milyonunu kullanıyoruz. İsrail ise küçücük bir ülke 1 milyon hektar araziyi kullanıyor 35 milyar dolar ihracat yapıyor. Biz 17 milyon hektara karşılık 17 milyar dolar ihracat yapıyorum. Türkiye’de 1 cm boş arazi bırakmayacağız, İl bazlı ürüne geçeceğiz. Tersine göç şartlarını yeniden oluşturacağız. Maden alanlarının yabancılar tarafından işletilmesine kesinlikle göz yummayacağız. Limanlar bugün özelleştiriliyor. Limanlarımızın kesinlikle yabancıların eline geçmesine izin vermeyeceğiz. Tarımsal arazi kesinlikle satılamaz. Japonlar Afrika’da tarımsal arazi alırken biz arazilerimizi kullanmıyoruz. Türkiye’de üretilen bir ürünü dışarıdan ihraç ediyoruz. Bunun önüne geçmeliyiz. Savunma sanayinde yerli ve milli ciddi manada atılım yapamıyoruz. Hükümet bağımlığı kırıyor Amerika yerine Rusya’dan alıyor ben diyorum ki biz üretelim. Dünyada 458 Nükleer Enerji Santrali var sadece 8 i Müslüman ülkelerde zararlı ise neden Avrupa da var. Buna önem vereceğiz. Bir şey olunca çevreciler hemen geliyor. Kazdağları için neden gelmiyor. Taşeronlar kendilerine yararlı olan her şey de görev başında.

"PKK dağıtılamadı, çekildi"

Bu yapının dağılmaması için Amerika, Rusya koşarak geldi. Bunlar samimi değiller.Kendimizi kandırmayalım. PKK yı kullanıyorlar dağoılmasını istemezler, Hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizi savunmadılar. Amerika’da, Avrupa’da bunların büroları var Avrupa bunları tanıyor. Yarın PKK nın bize saldırmayacağının kimse sözünü vermiyor. 30 km sonra yine sınırınızda PKK var. Biz serbest değiliz. Hükümet serbestiz sanıyor. Resulayn ve Tel Abyad arasında Amerika var doğusunda Rusya ve Suriye var. Bir güvenli koridoru yok bilinmez bir denklemim içerisindeyiz. Kantonlar olduğu müddetçe güvenli toprak olmaz. Amerikanın desteği ile bölgede farklı oluşuma Amerika’nın öncülüğünde devam edecekler. Bağdat, Şam, İran, Türkiye’ye karşı PKK yı kullanmak için PKK yı savunuyorlar, İsrail’de, Amerika’da, Avrupa’da bunu istiyor, Kürt kardeşlerimiz şunu bilsinler ki kendilerini savunuyoruz diyenler kullanılmakta. Sınırda ki güvenlik problemi her daim biz kuvvetli olmadığımız müddetçe devam edecektir. Bunlar Amerika’nın uşağıdır. Oysa bizler kardeşiz bizler kendilerini koruyoruz. İlk önce Amerika – Rusya – Suriye görüşüp ardından Türkiye ile görüşüldü.

"Tabela partisi olmayacağız"

2 adet havuz medyası vardır. Hem muhalefetin hem iktidarın medyası yalancı ve sahtekardır. Toplum eskisi gibi değil. Size dayatılanı kabullenmiyor. Bu oluşun Türkiye’de en güçlü oluşum olacak. Yanımızda ki arkadaşlarla paylaştığımız ortak ideal kimsenin karşı çıkacağı bir olay değil. Biz ekip işi yapacağız. 30- 35 kişi bir araya gelmiş parti kurmuş. Biz çıktığımız yolda şuan herkesle, her kesimden insanla görüşüyoruz. Kesinlikle Tabela Partisi olamayacağız. Taşeron siyasetçiliğe karşıyım. Dış faktörlerin Türkiye siyasetini, ekonomisini, siyasi partileri yönetmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Biz milletimize kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz dış faktörlere kendimizi anlatmak değil desteği halkımızdan alacağız. Biz testlerden geçerek buralara gelmişiz. Ama diğerlerinin arkasında Amerika mı var, İsrail mi var, İngiltere mi var, Rusya mı var belli değil. Benim arkamda kimse yok gölgelerinin dahi olmasını izin vermem."