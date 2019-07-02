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Öztürk Yılmaz CHP’den ayrıldı ama kafa aynı...

CHP'den ayrıldıktan sonra Ardahan'dan bağımsız milletvekili olan Öztürk Yılmaz, "Bu kadar ensarlık yapamayız. Böyle bir bütçemiz yok" açıklamasıyla hala 'geride bıraktığı' zihniyetin parçalarını taşıdığını gösterdi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:23
Öztürk Yılmaz CHP’den ayrıldı ama kafa aynı...

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, şirketleri batarken, insanlar işsiz kalırken bu kadar ensarlık yapamayız. Böyle bir bütçemiz yok” dedi. Yüce Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, zehrini şöyle kustu: “Ülkenizde 5 milyon insanı besliyorsunuz. Niçin beslediğimizi de kimse açıklayamıyor. Irkçılık yapılmasını asla tasvip etmeyiz ama ensarlıkla enayiliği ayırt etmemiz gerekir.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:23
  1. Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
  2. Yüce Meclis
  3. Irkçılık

YORUM YAZ

  • Zaza ismailZaza ismail45 dk önce
    Sizlerde orta asyadan gelmişsiniz birileride size ensarlık yapmayın dese ne dersiniz.ne kadar avrupadaki Sağcı faşist partilere benziyorsunuz yazık çok yazık bide milletvekili olmuşsunuz daha önce elçilik yapmışsınız. Bu coğrafya kavimlerin iç içe girdiği bir yer bizler osmanlı bakiyesiyiz halen chp ulusçuluğun bu millete dayattığı zihniyetlen yaşıyorsunuz biraz ümmet perspektifinden bakınız zaten türkiyede türk milliyetçiliğini yapanlar türk değildirler örnek ziya gökalp zazadır ecevit, inönü kürtür mohiz kohen tekinalp coşkun kırca bu anda türkçülük yapanların çoğu yahudidir atatürkün türk dil kurumu başkanı agop dilaçar ermenidir ve listeyi uzatabiliriz türkçülük yapanların büyükleri türk değildir gariban türkleri kendilerine alet yapıyorlar.
  • ErenEren54 dk önce
    Ne yapacaksın? Suriyelileri Suriye’ye sürüp Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya mı vereceksiniz!! Boş ve taş kafa
  • Leyla Leyla 57 dk önce
    Şap olurmu şeker cinsi neyse o kadar para eder .Bu adamınşimdiye kadar doğru dürüstbir lafınıduydunuzmu hiç .muhalefet bunlar için hep eleştirmek demek . Bir kere de iyi olup bitenlere taktir et be mübarek. O hava alanına, o köprülere ,o otoyollara,o hastanelere, o ist buluneski halinden bu günkü haline,emeklilere tanınan haklara,istanbulun susuzluk günlerinden bu günkü rahatlığından da bir kere olsun bahsedin yahu bu kadar nankörlük, bu kadar gözü körlükpes yani.Ayrica dinimizde veren el alan elden daha hayırlıdır der .duyurulur .
  • yeter artık yeter artık 1 sa önce
    suriye de savaş bitti.herkes evine girebilir bence.
  • YAKICIYAKICI1 sa önce
    hiç bir ata sözümüz boşuna söylenmemişşaptan olurmu şeker cinsini ... cinsine çeker
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    doğru ensarlığı müslümanlar yapar enayiler değil sizin ve sizin gibi düşünenler ırkcılığı boş ver düşmüş insana her babayiğidin hakkı değildir yardım etmek müslümanın hakkıdır dünyada İKİ MİLLET VARDIR İNANAN İMANSIZLAR BİZ NEREDE DURDUĞUMUZA BAKACAĞIZ.
  • erdem-75erdem-751 sa önce
    Bu adam Parti kuracak mış ,kim bunun arkasında olur bilemem. turşu kursun.Musul da Muhasebeci Kenan korkudan halıların altına gizlenen... den ne olur.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    DEMİR ISLANMAZ,ELİ USLANMAZ.KURTTAN KUZU DOĞMAZ,VESSELAAAAAAM.....
  • m.turkm.turk1 sa önce
    Muhasebeci ya, ondandır...
  • erdem-75erdem-751 sa önce
    Böyle faşizm olmaz, bu adamlar hiç bir zaman acıma duygusunu bilmez, hiç aç gezmemişler, hep tok olmuşlar, al birini vur ötekine, hepsi aynı suyu içimiş, Muhasebeci kenan.....
  • Zıya Zıya 1 sa önce
    Istersen bilmem nete git sapık kafayı degostirmedikten sonra böyle sapgibi orada kalırsın muhasebeci

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