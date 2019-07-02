Öztürk Yılmaz CHP’den ayrıldı ama kafa aynı...
CHP'den ayrıldıktan sonra Ardahan'dan bağımsız milletvekili olan Öztürk Yılmaz, "Bu kadar ensarlık yapamayız. Böyle bir bütçemiz yok" açıklamasıyla hala 'geride bıraktığı' zihniyetin parçalarını taşıdığını gösterdi.02 Temmuz 2019 Salı 10:23
Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, şirketleri batarken, insanlar işsiz kalırken bu kadar ensarlık yapamayız. Böyle bir bütçemiz yok” dedi. Yüce Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, zehrini şöyle kustu: “Ülkenizde 5 milyon insanı besliyorsunuz. Niçin beslediğimizi de kimse açıklayamıyor. Irkçılık yapılmasını asla tasvip etmeyiz ama ensarlıkla enayiliği ayırt etmemiz gerekir.”
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