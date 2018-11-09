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Öztürk Yılmaz ağzından kaçırdı! CHP'den 'Türkçe Ezan' itirafı: Şimdi zamanı değil

'Ezan Türkçe okunmalı' diyerek büyük tepki çeken CHP'li Öztürk Yılmaz, kendisini disipline sevk eden partisine itiraz ettiğinde 'aman şimdi zamanı değil' cevabını aldığını söyledi.

09 Kasım 2018 Cuma 00:27
Öztürk Yılmaz ağzından kaçırdı! CHP'den 'Türkçe Ezan' itirafı: Şimdi zamanı değil

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okunmalı" şeklindeki skandal sözleri sonrası Rus radyosuna konuştu.

Konuyu saptırıp "M. Kemal'e hakaret ediyorlar" dedi

RS FM'den Yavuz Oğhan'ın sorularını cevaplayan Öztürk Yılmaz konuyu M. Kemal üzerinden tartışma zeminine çekmeye çalıştı.

"Ben inançlı bir insanım"

Atatürk'e hakaret edildiğini öne süren Yılmaz, "Türkçe'nin aşağılanmasına karşı olduğumu söyledim. Herkesin görüşüne saygı duyarım. Ben inançlı bir insanım. Ben orada bırakın Türkçe de okunsun Arapça da okunsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Doğru bildiğini savunacakmış

"Bazen doğruyu savunmada yalnız kalabilirsiniz. Linçe uğrayabilirsiniz. Ben 49 yaşındayım çok yalnız kaldım ama doğruyu hep savundum." diyerek sözlerine devam eden Yılmaz, kendisini disipline sevk eden CHP'ye de tepki göstererek "keşke beni disipline sevk edenler, 'camileri ahır yaptınız' diyenlere cevap verselerdi" şeklinde konuştu.

Ezanla Türkçe aşağılanıyormuş

Büyük tepki çeken sözleriyle Türkçe'ye sahip çıkmayı amaçladığını ileri süren Yılmaz, şunları söyledi:

"Ezan Türkçe okunsun, Arapça okunsun gibi bir şey demiyorum. Kendi dilini aşağılama diyorum".

CHP'nin gerçek niyetini ifşa etti: Şimdi zamanı değil diyorlar

Öztürk Yılmaz ayrıca, CHP'nin, seçimde seçime ortaya çıkan göstermelik dini hassasiyetlerini ve asıl düşüncesinin ne olduğunu da satır arasında ağzından kaçırdı.

CHP'ye ve CHP'lilerin yaşam tarzına hakaret edildiği yalanını ortaya atarak, kendi skandal sözlerini temellendirmeye çalışan Yılmaz, partisine bu şekilde baskı yaptığında "aman şimdi zamanı değil" yanıtını aldığını ifade etti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 00:27
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