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Özlü çalışmalarını sürdürüyor

Bilim Sanayi Teknoloji eski bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, yerel seçimler öncesi çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:47
Özlü çalışmalarını sürdürüyor

Bilim Sanayi Teknoloji eski bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, “Atatürk’ün partisinin Düzce’de seçimlere girmemesini ve başka bir siyasi partiyi desteklemesini kabul edemiyorum. Bu durumda birçok CHP’li kardeşimin yüreğini sızlatıyor” dedi.



Yerel seçimler öncesi çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Mahallesi Çadır toplantısında vatandaşlar ile bir araya geldi. Çadır toplantısına AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin’de katıldı. Düzce’de AK Parti ve MHP arasında ittifak olmadığının altını çizen Özlü “Türkiye’nin birçok yerinde MHP ile Cumhur ittifakı var ama Düzce’de ittifak yok. AK Parti olarak ne Düzce’de ne de ilçelerinde MHP ile ittifak söz konusu değil. Ayrı ayrı seçime giriyoruz” dedi.



Birçok CHP’li seçmenin, CHP’nin Düzce’de aday çıkarmamasından rahatsız olduğunu söyleyen Özlü “Bakın Düzce’de CHP’li arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Atatürk’ün partisinin Düzce’de seçimlere girmemesini ve başka bir siyasi partiyi desteklemesini kabul edemiyorum. Bu durumda birçok CHP’li kardeşimin yüreğini sızlatıyor. Koskoca CHP Düzce’de seçime giremiyor, bir başka siyasi partinin lehine seçimden çekiliyor, ben bunu milletimin takdirine bırakıyorum. Düzce’ye çivi çakmak isteyen herkesi, Düzce için çalışmak isteyen herkesi AK Parti çatısı altına bekleriz. Bu çerçevede yaptığım çağrılar karşılık buldu. Ben bu çağrılarımı tekrarlıyorum. Gelecek günler Düzce için çok aydınlık olacak ve Düzce’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye konuştu.



HDP’nin 2014 yılında Düzce’de aday çıkarttığını ancak 2019 yılında aday çıkarmayarak İyi Parti ve CHP’ye destek olduğunu ifade eden Özlü “Seçime giren birde İyi Parti var. İttifak içerisinde CHP ve HDP’de var. Ben bunu söyleyince bana kızdılar, benim sözlerim kişiler ile ilgili değil, bu ittifakı Ankara’da kurgulayanlar ile ilgili. 2014 yılında Düzce’de aday çıkartan HDP, 2019 yılında Düzce’de aday çıkarmıyor. Neden? Ankara’da yapılan bir ittifak var. Tekrar söylüyorum, benim sözlerim kişiler ile ilgili değil, benim sözlerim partilerin siyasal duruşları ile ilgili, kimle kol kola oldukları ile ilgili. HDP, PKK’yı himaye eden bir partidir. Bu organik bağı herkes biliyor. Aynı HDP Düzce’de aday çıkarmayarak dolaylı yoldan bunlara destek veriyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:47
  1. Düzce
  2. Ankara
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