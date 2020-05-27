Özlem Zengin'den çirkin iftiraya çok sert tepki: Yazıklar olsun!

CHP’nin sistematik olarak başlattığı yalan ve iftira kampanyasının hedefinde bu kez AK Parti Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin var.

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Zengin’in söylemediği bir sözü sosyal medya hesabından bir görselle paylaşarak önce aleni bir şekilde hedef gösterdi. Mahkemece kanıtlanmış bu yalan ve iftiranın yalan olduğu ortaya çıkmasının ardından yazdığı tweeti sildi ama sosyal medyada dolaşıma girdikten sonra bu yalan hakkında tek bir açıklama yapmadı.