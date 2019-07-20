Özlem ve Alperen kürsüye çıktı

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda Özlem Becerek disk atmada ikinci, Alperen Karahan ise gülle atmada üçüncü oldu.

İsveç’in Baros şehrinde düzenlenen Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda ilk finaller, ikinci günde yapıldı. Türkiye’nin dört final yarışmasına çıktığı günde Özlem Becerek, disk atmada ikinci, Alperen Karahan ise gülle atmada üçüncü oldu.

Disk atma finaline katılımcılar arasında en iyi dereceye sahip olarak başlayan Özlem, yarışmayı beşinci hakka kadar lider götürmesine rağmen son atışlarda istediği performansı sergileyemedi ve ikincilikle yetindi. Özlem Becerek, 54.17’lik derece yaparak kendisinden yaşça büyük sporcularla yarıştığı şampiyonada gösterdiği performansla göz doldurdu.

Gülle atma erkeklerde ise Alperen Karahan, en iyi derecelerini atan iki rakibinin arkasında kalarak yarışmayı üçüncü olarak bitirdi. Alperen, 19.76’lık derece yaptı.