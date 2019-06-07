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Özlem Torunlar, Milli Takım antrenörü olarak görev yapacak

İtalya’da 14 Haziran’da düzenlenecek olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’nda Özlem Torunlar, Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak.

07 Haziran 2019 Cuma 14:47
Özlem Torunlar, Milli Takım antrenörü olarak görev yapacak

İtalya’da 14 Haziran’da düzenlenecek olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’nda Özlem Torunlar, Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak.


Türkiye Dart camiasında Bilecik ve Bozüyük’ün sesini duyuran, birçok şampiyon oyuncu yetiştirip Dart Milli Takımı’na sporcu kazandıran Özlem Torunlar, 14 Haziran tarihinde İtalya’nın Caorle şehrinde düzenlenecek Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’nda Milli Takım Antrenörü oldu.


Bu görev ile Bilecik’te ilk defa Dart Milli takım Antrenörü unvanını alan antrenör Özlem Torunlar, “Sporcularımla birlikte ülkem adına Milli antrenör olarak görev almanın sevincini ve gururunu yaşıyorum. Bu görevi de layıkı ile yapmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:47
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