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Yaşam Özlem sona eriyor! 90'lı yıllarda terk edilen köye dönüyorlar
Yaşam

Özlem sona eriyor! 90'lı yıllarda terk edilen köye dönüyorlar

Yeniakit Publisher
2024-06-12 09:25:00 -
Özlem sona eriyor! 90'lı yıllarda terk edilen köye dönüyorlar

Hakkari'nin Çanaklı köyü sakinleri, 90’lı yıllarda terk ettikleri eski köylerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Çanaklı köyünü ziyaret etti. Vali Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda başlatılan yol çalışmaları kapsamında Çanaklı köyünü ziyaret eden Vali Yardımcısı Karadağ, köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Karadağ, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Karadağ, başlatılan çalışmalar kapsamında eski Çanaklı köyüne 5 kilometre yeni yol yapılacağını ve 13 kilometrelik yolun ise bakım ve onarımının sağlanacağını belirtti.

1991 yılından bu yana köylerinden ayrı kalmak zorunda kalan ve Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Zap Vadisi kenarına yerleşen Çanaklı köyü sakinleri, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yıllardır özlem duydukları eski köylerine geri dönüş yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hasret duydukları eski köylerine dönecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Çanaklı köyü sakinleri, kendilerinden hiç bir konuda desteğini esirgemeyen başta Vali Ali Çelik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol çalışmalarının 2 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

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