Özlem Sarıkaya Yurt cenaze töreni ne zaman nerede?
NTV spikerlerinden Özlem Sarıkaya Yurt 39 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pek çok kişi ise Özlem Sarıkaya Yurt'un cenaze töreninin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt cenaze töreni nerede yapılacak?
2010 yılından bu yana NTV ekranlarında görev alan Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıllık mücadelesini kaybetti. 4 yıl önce meme kanseri teşhisi koyulan Özlem Sarıkaya Yurt 17 Mayıs 2022'de hayata gözleri yumdu. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt'un cenaze töreni ne zaman?
Özlem Sarıkaya Yurt cenaze töreni ne zaman nerede?
9 yaşında bir oğlu olan Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.