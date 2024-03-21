Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün şirketlerine atanan kayyumun sır intiharı

Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Yurt dışı yasağı konulan çiftin tüm mal varlıklarına da el konuldu.

Başlatılan soruşturma devam ederken dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Kayyumun şüpheli ölümü

Çiftin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, arkasında not bırakarak yaşamına son verdi.

Ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtilen Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği öne sürüldü.

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"Çok fazla kötülük var"

Ergün, "Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım" notunu bırakarak İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşadığı binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ergün'ün kendini attığı pencerenin bulunduğu kısımda bir evrak çantası olduğu, çantanın içinde ise şahsın kimliği, yazdığı not ve bazı belgelerin bulunduğu öğrenildi.

Özlem Öz, Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün'ün intiharı büyük şüphe uyandırdı. Bıraktığı not ise "Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok" ifadesini kullandı.