Özlem giderecek! Bülent Arınç'tan Selahattin Demirtaş’a ziyaret

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın, AİHM’in kesinleşen kararının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı bugün Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etmesi bekleniyor.

Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde Bahçeli’nin sözlerine atıfla yaptığı açıklamada, 11 Kasım 2025’te Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta MHP grup toplantısı sonrasında, Demirtaş’ın olası tahliyesi hakkında sorulan soru üzerine, “Hukuki yollardan sonuca ulaşılmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamalarının ardından yine gazeteciler tarafından sorulan soruya verdiği cevapta, “Bu ülke bir hukuk devletidir, yargı ne derse o olur” diye konuşmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hakkında Türkiye’nin yaptığı itirazı reddetmiş ve böylece AİHM’in tahliye yönündeki kararı kesinleşmişti.