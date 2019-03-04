Özlem Çerçioğlu, Karacasu seçim ofisi açılışına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karacasu’ da seçim bürosu açılışına katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri açılış töreninde konuşma yapan Başkan Büyükyapıcı, Türkiye’nin yaşadığı en büyük sorunun işsizlik olduğunu, önümüzdeki dönemde istihdama yönelik projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Mustafa Büyükyapıcı’dan sonra konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, Büyükyapıcı’nın bütün projelerini desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. “Mustafa Başkan’ın bütün projelerini Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar destekleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Karacasu’ya 5 yılda 51 milyon liralık yatırım yaptık. Fen işleri olarak63 kilometre yol yaptık, ASKİ de 102 kilometre hat çalışması gerçekleştirdi. Karacasu otogarı, kültür merkezi ve sosyal tesisi de bitirip hizmete açtık” diye konuştu.

Nar üreticilerine destek vermek ve nar ağaçlarının kesilmesini engellemek için Büyükşehir Belediyesi’nin nar üreticilerinin elinde kalan narları satın alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarlasında ürünü kalan bütün çiftçilerimizin ürünlerini almaya talibiz. Çünkü biz çiftçimizin, üreticimizin yanındayız” dedi.

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Başkan Çerçioğlu “Çiftçilerimize destek olmak ve Aydın’dahayvancılığı geliştirmek için Ege Et’i, Ege Yem’i ve Ege Süt’ü kurduk. Kaliteli yemi piyasanın yüzde 15 daha ucuzuna üreticilerimize ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen 5 yılda Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacasulu vatandaşların ve muhtarların yol, altyapı, kültür merkezi, sosyal tesis, otogar gibi bütün taleplerinin yerine getirildiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu “Sizlerin yanına seçimden seçime gelmiyorum. Her zaman sizlere hizmet etmek için yanınızda olduk. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Bütün bu hizmetleri yapabilmek için Aydın’da olmak gerekiyor. Bizim peteklerimiz sizlere yaptığımız hizmetlerle dolu. Yılın 365 günü sizin yanınızdaydık, sizleri dinledik. Ona göre de çözüm ürettik” dedi.

Açılış töreninde Başkan Çerçioğlu’na CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır’ın ve CHP Aydın İl Kadın Kolları Baikanı Ayşe Özdemir’in yanı sıra CHP Karacasu İlçe Başkanı Mesut Büyükgümüş ile İYİ Parti ilçe yönetimi de tam kadro destek verdi. İYİ Parti’den Ali Küpelioğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Karacasu İlçe Başkanı Aydın Güvendi ve İYİ Parti Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Güvendi ilçe yönetimiyle birlikte açılışa katıldı.

Başkan Çerçioğlu, Başkan Büyükyapıcı ve beraberlerindeki heyetle birlikte seçim ofisinin açılışını gerçekleştirip Karacasu Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.