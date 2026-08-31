Özköse'den KKTC açıklarındaki gemi faciası için başsağlığı mesajı

Özköse, yayımladığı mesajda, meydana gelen elim olayı derin bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, faciada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kayıp kişilerin en kısa sürede sağ olarak bulunmasını umut ettiklerini aktaran Özköse, "Güzel bir haber bekleyen ailelerimizin dualarına biz de yürekten ortak oluyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam eden görevlilere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Özköse, şunları kaydetti:

"Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun. Temennimiz, kayıp vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim bulunmasıdır."