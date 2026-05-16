Özkan Yalım şifreyi verdi Pandora’nın kutusu açıldı: Delege Karşılığı "İşe Alım" Pazarlığı

Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları sonrası 2 Mayıs’ta CHP’den ihraç edilen Özkan Yalım, tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa "etkin pişmanlık" mektubu göndererek sessizliğini bozdu. Yaklaşık 5 saat süren ifadede Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üst yönetim hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

1 Milyon TL’lik "Mavi Valiz" Operasyonu

Yalım’ın ifadesine göre, Özgür Özel’in talimatıyla hazırlanan 1 milyon TL nakit para, "mavi valiz" içerisinde Denizli’de Özel’in kasası olduğu iddia edilen Demirhan Gözaçan’a teslim edildi. BTK tarafından yapılan teknik incelemede (HTS kayıtları), söz konusu isimlerin telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği ve buluşmanın doğrulandığı raporlandı.

Delege Karşılığı "İşe Alım" Pazarlığı

Telefondaki mesajlar, CHP kurultay sürecindeki oy pazarlıklarını da belgeledi. İddiaya göre Özel, delege desteğinin zayıf olduğu Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerde oy alabilmek için, delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması talimatını verdi.

"Mansur Yavaş’ı Korunaklı Alanda Tutun"

Dosyaya giren en dikkat çekici detaylardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili strateji oldu. 15 Şubat tarihli erken seçim bildirisine dair yazışmalarda Özgür Özel’in Yalım’a şu mesajı attığı saptandı:

"Birazcık da Mansur'u övün. Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok."

Parti İçi Kaos: "Gürsel Erol Denen Şaklaban"

Yazışmalarda sadece siyasi stratejiler değil, parti içi sert tartışmalar da yer aldı. Özkan Yalım’ın, kurultay organizasyonuyla ilgili olarak Gürsel Erol hakkında ağır ifadeler kullandığı ve "Kurultay salonu organizasyonunu aman Gürsel Erol denen şaklabana bırakma" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

Funda Kocabıyık Detayı

İncelemelerde ayrıca Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gündeme gelen eski Uşak Valisi Hüseyin Kocabıyık’ın eşi Funda Kocabıyık’ın iletişim bilgilerini Yalım’dan istediği ve bu konuda yoğun bir mesaj trafiği yaşandığı tespit edildi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu itiraflar ve telefon kayıtlarının, yürütülen soruşturmanın seyrini tamamen değiştirmesi bekleniyor.