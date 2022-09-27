Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kimdir?

MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur’un sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Özkan Uğur’un sağlığı nasıl?

Özkan Uğur sağlık durumu nasıl?

MFÖ solistlerinden Özkan Uğur, üçüncü kez kansere yakalandı. Özkan Uğur'un tedavisinin sürdüğü biliniyor. Uğur, son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özkan Uğur, 38 yıl önceye ait bir fotoğraf paylaştı ve takipçilerini geçmiş günlere götürdü.

Özkan Uğur kimdir?

Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı.

1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.