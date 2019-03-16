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Özhaseki’den Ülkü Ocakları Vakfı Genel Merkezi’ne ziyaret

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ülkü Ocakları Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:48
Özhaseki’den Ülkü Ocakları Vakfı Genel Merkezi’ne ziyaret

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ülkü Ocakları Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Özhaseki, "Mağdur edebiyatı oynayarak ağlak ağlak gezmeye devam ediyorlar" dedi.


Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ülkü Ocakları Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’i ziyaret etti. Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette, Özhaseki’ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti.


Ziyarette konuşan Özhaseki, "Bugün bizim için hayırlı, bereketli bir gün, zamanında yetiştiğimiz, fikirlerinden istifade ettiğimiz sonrasında yıllar boyunca hal ve hareketlerimizi düzenlediğimiz bir ocaktayız. 17 yaşında Ankara’ya gelip o günlerde üniversiteye kayıt yaptırıp arkasından da ülkücü hareketin içerisinde yer almış bir kardeşinizim" diye konuştu.


Önemli olanın millete sevdalı olmak, bayrağı sevmek ve ezana aşık olmak olduğunu söyleyen Özhaseki, "Bu çizgim elhamdülillah çocukluğumdan beri devam ediyor. Bugün burada kardeşlerimizle bir kez daha buluşmanın sevincini, kıvancını yaşıyorum. O günlerde, 45 sene önce başladığımız bu kutlu yolculukta, neler düşünerek yola çıkmışsak hangi tehlikeleri görerek onun karşısında mücadele azmiyle ortaya çıkmışsak, ben bugünlerde de üç aşağı beş yukarı biraz şekil değiştirse de, biraz renk değiştirse de aynı mücadelenin devam ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin büyüdükçe küçülmesini, bölünmesini ve güçlü olmamasını isteyen bir yapının olduğunu anlatan Özhaseki, "Birkaç yıl içerisinde, cumhuriyet tarihi boyunca rastlamadığımız kötü olaylarla karşılaştık. Birisi güneydoğuda çukur kazıp devlet ilan etme girişimi. Tabi herkesi kandırabilmek amacıyla özyönetim diyorlar, kibar bir isimle söylüyorlar. Biz bunun arkasında tabi ki çirkin bir vaziyette, devlet kurma hayalini, bu milleti bölme hayalini çok net görüyoruz. Kendileri de zaten saklamıyorlar bu işi, Kürdistan diyerek ikide bir bunu teyit ediyorlar" şeklinde konuştu.



"Bizim gibi bu ülkeye sevdalı insanların da elbette yan yana, omuz omuza durması lazım"


Terör örgütlerinin aynı amaca hizmet ettiklerini vurgulayan Özhaseki, "Bizim gibi bu ülkeye sevdalı insanların da elbette yan yana, omuz omuza durması lazım ve bu mücadeleyi sürdürmesi lazım. Bu anlamda Ülkü Ocakları’nın yerini, konumu önemsiyorum ve buradaki genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Cenabı Allah sayılarını arttırsın, bereketini arttırsın, sözlerini, dillerini, fikirlerini, meşru olarak her türlü eylemlerini bereketli kılsın" ifadelerini kaydetti.


Bir gazetecinin sorusu üzerine Özhaseki, şöyle konuştu:


"Bakın şimdi bir orta oyunu oynanıyor. CHP ve meşru gözüken ortağı böyle bir ortaklığı göstermek istemiyorlar. Hele hele Ankara’da, özellikle iki parti bir araya gelmiş gibi numara yapıyorlar. Fakat söyleyemedikleri ve utandıkları bir parti var, onun adını da anmıyorlar, ne adayları ne kendileri. Allah’tan ki, Sezai Temelli gibi dürüstçe, kendi işini anlatan birisi var. Dürüstlükte bunlardan ileri. Çıkıyor diyor ki ’Ben Kürdistan hayalindeyim’, bakın ne kadar karşı olursak olalım en azından mertçe fikrini söylüyor. Arkasından ’Siz bizi yok sayarak mücadele edemezsiniz’ diyor. ’Şu andaki geldiğiniz adaylıkta, yarın seçileceğiniz durumda bizim sayemizde olacak’ diyor. Aynı şeyleri Kandil’de söylüyor. Bunları millet görmüyor mu zannediyorlar. Herhalde milleti saf sanıyorlar. Millet anlamaz sanıyorlar, üstü kapalı bir şekilde de seçimlere gitmeyi, bir polemikle, bir laf kalabalığıyla işi götürmeye, mağdur edebiyatı oynayarak ağlak ağlak gezmeye devam ediyorlar. İşin özü öyle değil. İşin özü önde iki parti var, ama arkalarında onları destekleyen bir Kandil var, onlara akıl veren bir Pensilvanya var. Bunları herkes görüyor."


Özhaseki’nin, ocaklarda yetiştiğini belirten Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın, Ülkü Ocağında yetişmesi bizim için ayrı bir kıvanç vesilesidir. Ülkü Ocakları olarak, Genel Başkanımız Türk milliyetçiliğinin bilge lideri Devlet Bahçeli Beyefendi’nin eliyle dile getirilen Cumhur İttifakı’nın arkasındayız, sonuna kadar destekçisiyiz üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:48
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