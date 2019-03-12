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Özhaseki'den 'Mansur Yavaş' yorumu: Adam mahallelerde yalan söylemeye alışmış

Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'a ilişkin açıklamasında; "Bugün kendisinin savunmasını izledim. Adam gittiği mahallelerde yalan söylemeye alıştığından yalanlarına devam ediyor" dedi.

12 Mart 2019 Salı 22:13

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "Mehmet Akif'i Anma Programı", Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda, Cumhur İttifakı için hazırlanan tanıtım filmi sunuldu. Videoda, Merhum Alparslan Türkeş ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun konuşmaları esnasında, salonda büyük coşku yaşandı.

Programda konuşan Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ın senet skandalına ilişkin kendini savunduğu sözlere değinerek; ""Bugün kendisinin savunmasını izledim. Adam gittiği mahallelerde yalan söylemeye alıştığından yalanlarına devam ediyor" dedi. Başkent Ankara'nın belediye başkan adaylarının projeleri olmadığını da vurgulayan Özhaseki; "Basından izlemeye çalışıyorum. DSP'den Vatan Partisi'nden Saadet'ten ve diğer partilerden aday olanların bir projeler bütünü yok. Bir laf kalabalığı ile gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

'Cumhur İttifakı'nın temeli 15 Temmuz'da atıldı'

Programa katılan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak; "Cumhur İttifakı'nın mimarı olan, 15 Temmuz'da şehadeti göğüsleyen tüm kardeşlerimizdir. Cumhur İttifakı'nın temeli de o karanlık akşam da atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partsi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yedi düvele karşı milletimizi birleştirdi. inşallah biz 31 Mart'ta Kandil'de oturan çıyanları sevindirmeyeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:13
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Mansur Yavaş
  4. Mehmet Akif'i Anma Programı

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