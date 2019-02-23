0553 313 94 23

Özhaseki'den 'anket' açıklaması: Her geçen gün farkı artırıyoruz

Altındağ'a altın projeler tanıtım toplantısı sonrasında 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, kendisine yöneltilen anket sonuçları sorusunu, "Her geçen gün farkı daha da arttırıyoruz" diyerek cevapladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 22:01

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

AK Parti Altındağ İlçe Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, 'Altındağ'a Altın Projeler Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlattı. Cemil Meriç Kültür Mekezi'nde düzenlenen toplantıya; AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri ve ilçe başkanları katıldı.

Ankara'nın kalbinin Altındağ İlçesi olduğunu belirten Balcı projelerini, "Altındağ'ın Altın Çağı" adı altında 7 başlıkta topladı. Balcı, "Altındağ'ın yeşil çağı, Altındağ'ın eğitim çağı, Altındağ'ın kültür çağı, Altındağ'ın sosyal çağı, Altındağ'ın aile çağı, Altındağ'ın gençlik ve spor çağı ile Altındağ'ın dijital çağı" başlıklı projeleri ile Altındağ'da daha çok yeşil ve daha çok sosyal, spor aktiviteli, dijital bir dönem yaşanacağının sözünü verdi.

Toplantı sonrasında son anket sonuçları sorulan Mehmet Özhaseki, "Her geçen gün farkı biraz daha arttırıyoruz" dedi.

Projelerini seçmenle paylaşan Asım Balcı da Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta zaferi elde edeceklerini ve 5 yıl boyunca canla başla çalışacaklarını vurgulayan Balcı; "Altındağ'da önümüzdeki 5 yıl içinde yapacaklarımızı halkımızla paylaştık. 31 Mart'ta zaferimizi kazanıp, bu sözlerimizi hayata geçirmek için canla başla çalışacağız. Vatandaşımıza vermiş olduğumuz söz, taahhüt anlamına geliyor. Taahhütlerimizi bu güzel atmosferde seçmenlerle paylaştık. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 22:01
  1. Altındağ'a Altın Projeler Tanıtım Toplantısı
  2. Altındağ
  3. Asım Balcı
  4. Mehmet Özhaseki
  5. Fatih Şahin
  6. Selva Çam
  7. Yaşar Yıldırım
  8. Orhan Yeğin
  9. Hakan Han Özcan
  10. Ankara

YORUM YAZ

  • komünistkomünist31 dk önce
    her geçen gün ne yapıyorsunuz da fark artıyor, herkes bir önceki günü arar olmuş
  • SS1 sa önce
    Sayın başkan adayı kazanırsanız umarım Melih başkan gibi yapılmış yerleri ihmal etmezsiniz. Örneğin Dikmen vadisi dökülüyor, kızılay metrosu ve dükkanların çevresi dökülüyor, yollar desen her yer çukur, Aşti desen resmen dökülüyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Milli güreşçilerden Macaristan'da 3 madalya
  1. Milli güreşçilerden Macaristan'da 3..
  2. Erdoğan: " 'Tayyip Erdoğan niçin Sisi..
  3. Mali'de BM Barış Gücü askerlerine..
  4. Bakan Soylu: Şimdi hazırlıkları..
  5. "CHP'nin belediyecilik tarihi..
  6. Erdoğan: "Sisi göreve geldiğinden bu..
  7. İstanbul'da kar yağışı
  8. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bunlar..
  9. Artvin’de trafikkazası: 1 ölü, 2..
  10. Sudan ile Güney Sudan sınır belirleme..
  11. İki insani yardım kamyonu yakıldı: 20..
  12. Hemşireleri taciz ettiği iddia edilen..
  13. "Roma", "Sarayın Gözdesi", "Yeşil..
  14. ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı:..
  15. Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nun..
  16. Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim satış)..
  18. Kosova'nın Bağımsızlığının 11. Yıl..
  19. Japon İmparatoru Akihito kimdir?
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
  21. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya..
  22. Yıldırım, kafede gençlerle buluştu
  23. Mehmet Kocadon’a Kavaklıdere’de..
  24. Venezuela'da hareketli saatler!
  25. Saç yağlanması nasıl geçer? Saç..
  26. Bakan Pakdemirli: “Gübre ve yem..
  27. Yaralanan öğrenci pitbull dehşetini..
  28. Maduro’ya meydan okudu
  29. Erdoğan: "Bizim sınırımızda bir..
  30. Bodrum'da hayat 15 dakikalık dolu ve..
Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
Kılıçdaroğlu'nun "çöpten ekmek toplayan kadın" dediği Aysun Demir gerçekleri anlattı
İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

Günün Karikatürü

24 Şubat 2019
Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"