Özhaseki'den 'anket' açıklaması: Her geçen gün farkı artırıyoruz

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

AK Parti Altındağ İlçe Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, 'Altındağ'a Altın Projeler Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlattı. Cemil Meriç Kültür Mekezi'nde düzenlenen toplantıya; AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri ve ilçe başkanları katıldı.

Ankara'nın kalbinin Altındağ İlçesi olduğunu belirten Balcı projelerini, "Altındağ'ın Altın Çağı" adı altında 7 başlıkta topladı. Balcı, "Altındağ'ın yeşil çağı, Altındağ'ın eğitim çağı, Altındağ'ın kültür çağı, Altındağ'ın sosyal çağı, Altındağ'ın aile çağı, Altındağ'ın gençlik ve spor çağı ile Altındağ'ın dijital çağı" başlıklı projeleri ile Altındağ'da daha çok yeşil ve daha çok sosyal, spor aktiviteli, dijital bir dönem yaşanacağının sözünü verdi.

Toplantı sonrasında son anket sonuçları sorulan Mehmet Özhaseki, "Her geçen gün farkı biraz daha arttırıyoruz" dedi.

Projelerini seçmenle paylaşan Asım Balcı da Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta zaferi elde edeceklerini ve 5 yıl boyunca canla başla çalışacaklarını vurgulayan Balcı; "Altındağ'da önümüzdeki 5 yıl içinde yapacaklarımızı halkımızla paylaştık. 31 Mart'ta zaferimizi kazanıp, bu sözlerimizi hayata geçirmek için canla başla çalışacağız. Vatandaşımıza vermiş olduğumuz söz, taahhüt anlamına geliyor. Taahhütlerimizi bu güzel atmosferde seçmenlerle paylaştık. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.