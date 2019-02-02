Özhaseki Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

ANKARA(AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Zalim dünyanın, kendine has riyakar tavır içerisinde çevrecilik adına otlara, böceklere sahip çıktığını söyleyenlerin Suriyeli çocuklara sahip çıkılan şu manzarayı görmesi lazım." dedi.

Özhaseki, Bir İyilik Yap Derneği tarafından düzenlenen programda Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.

Suriyeli çocukların babalarının Suriye'de şehit düştüğünü belirten Özhaseki, "Bakıma muhtaç, kimsesiz yavrular var. Babaları genellikle cephelerde şehit olmuş. Bu yavrular da geleceğe ait tüm ümitlerini bizde arıyorlar. Bu yavrular öksüz, yetim. En güzel tarafı bunlara bakacak, kucak açacak bir ülke var." diye konuştu.

Özhaseki, Suriyeli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcayan gönüllülere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bunlara ağabeylik eden, babalık eden, geleceğe hazırlayan, gani gönüllü hemşehrilerimiz var. Bu manzarayı keşke tüm Ankaralı hemşehrilerimiz görseler. Bu yavrulara sahip çıkmayı onlar da kendilerine iş edinseler. Zalim dünyanın, kendine has riyakar tavır içerisinde, çevrecilik adına otlara böceklere sahip çıktığını söyleyenlerin bu manzarayı görmesi lazım."

- "Zalim dünyanın merhamet adası Türkiye"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zalim dünyanın merhamet adası Türkiye'dir" sözlerini hatırlatan Özhaseki, devletin desteği ve gönüllü teşekküllerin ilgisiyle Suriyeli çocukların geleceğe daha umutlu baktığını vurguladı.

Özhaseki, "Kendi nefsinden vazgeçmiş insanların özverisi ile mutluyuz ve gönlümüz rahat." dedi.

Mehmet Özhaseki konuşmasının ardından Suriyeli çocuklara hediye dağıttı.