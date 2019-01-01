Özhaseki: Sayın Başkan'ım verdiğiniz emirle...

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda konuştu.

Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları;

Sayın Başkan'ım sizlerin verdiği emirle yaklaşık iki aydır 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Tek tek her şeyin notunu tuttuk. Ankara'yı geleceğe taşıyacak projeleri özveriyle profesyonelce hazırladık. Aslı astarı olmayan ayakları yere basmayan projeleri söylemek bize yakışmaz.