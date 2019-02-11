Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı adaylarımızı geri çekebiliriz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere ilişkin canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında batıda ve doğuda il düzeyinde adaylarını geri çekebileceklerini söyledi.

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, CNN TÜRK ekranlarında Diclce Canova'nın sorularını cevapladı.

Cumhur ittifakı

"Bizim Cumhur İttifakı'nın temelinde fazladan şehir alalım gibi bir düşünce yok. Aramızdaki konuşmalarda da böyle bir pazarlık yok. Çünkü Cumhur İttifakı, beka meselesiyle ortaya çıktı. Bu süreçte takip edeceğimiz yol Kandil'den Pensilvanya'dan emir alanlar iş başına gelmesin. O zaman sadece 30 büyükşehirde ittifak yapmaktan ziyade 81 vilayetimizi takip ettiğimiz bir ortam var. İlk olarak büyükşehirlerde anlaştık. Ancak önümüzdeki süreçte gidişatı takip edeceğiz."

"Batı illerinde adaylar çekilecek''

"Hakkari, Iğdır, Şırnak ve batı illerinde aday çekmeler olabilir. Bu anlamda sürekli anket yaptırıyoruz. MHP'de anket yapıyor. Eğer bizim aleyhimize bir sonuca doğru eğilim varsa tedbirimizi alacağız. Elbette aday çekilecek."

"CHP'nin seçim bildirgesi ütopik''

CHP'nin seçim bildirgesini yorumlayan Özhaseki, "Son 25 yılım belediyecilikle geçti. Dünyanın neresinde şehircilikle ilgili bir gelişme varsa takip ediyorum. 2 şey ilgimi çekti CHP'nin seçim bildirgesinde. Bizim 10 yıl önceki manifestomuzda yazdığımız hususları alıp kelimeleri değiştirip kullanmışlar gibi gözüküyor. Ütopik ve süslü sözler var. Biraz daha somut ve ayakları yere basan sözler olması lazım. Biz Ankaramızda insanlar arasında bir anket yaptık. Her bir yazdığımız bizim ayakları yere basan milletin beklediği şeylerdi. Ancak bu tarafa geldiğimiz zaman istihdam yazarsanız hangi istihdamı arttırdınız diye adama sorarlar. Örneğin; Erciyes'te bir dağa var ancak büyükşehire bağlanınca orayı kayak merkezi yaptık. Oradan ekmek yiyen insan var." açıklamasında bulundu.

"Çocuk köyü inşa edeceğiz''

Ankara için planladığı projelerinden bahseden Özhaseki, "Elbette projemiz var. Bizim çocukluğumuz sokaklarda geçti. Şimdi kimse güvenip çocuğunu sokağa bırakamıyor. Asosyal çocuklar var. Biz bunu inceledik. Kanada'da çocuk köyü var. Biz de bir çocuk köyü inşa edeceğiz. Etkinlikler olacak. Bazı meslekleri birebir yapmayı öğrenecek. 100'e yakın etkinliğin olduğu bir yer olacak" ifadelerine yer verdi.

Sokak hayvanları

Sokak hayvanları ile ilgili mevcut sorunlar hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Ankara'da ciddi problemlerden biri bu. Başıboş gezen hayvanları barınağa getirip sağlık kontrolünden geçerek kısırlaştıracaksınız. Barınaklar hapishane olmamalı. Orada doğal ortamlarında bulunmalılar" dedi.