0553 313 94 23

Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı adaylarımızı geri çekebiliriz

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında bazı illerde adaylarını geri çekebileceklerini söyledi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı adaylarımızı geri çekebiliriz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere ilişkin canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında batıda ve doğuda il düzeyinde adaylarını geri çekebileceklerini söyledi.

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, CNN TÜRK ekranlarında Diclce Canova'nın sorularını cevapladı.

Cumhur ittifakı

"Bizim Cumhur İttifakı'nın temelinde fazladan şehir alalım gibi bir düşünce yok. Aramızdaki konuşmalarda da böyle bir pazarlık yok. Çünkü Cumhur İttifakı, beka meselesiyle ortaya çıktı. Bu süreçte takip edeceğimiz yol Kandil'den Pensilvanya'dan emir alanlar iş başına gelmesin. O zaman sadece 30 büyükşehirde ittifak yapmaktan ziyade 81 vilayetimizi takip ettiğimiz bir ortam var. İlk olarak büyükşehirlerde anlaştık. Ancak önümüzdeki süreçte gidişatı takip edeceğiz."

"Batı illerinde adaylar çekilecek''

"Hakkari, Iğdır, Şırnak ve batı illerinde aday çekmeler olabilir. Bu anlamda sürekli anket yaptırıyoruz. MHP'de anket yapıyor. Eğer bizim aleyhimize bir sonuca doğru eğilim varsa tedbirimizi alacağız. Elbette aday çekilecek."

"CHP'nin seçim bildirgesi ütopik''

CHP'nin seçim bildirgesini yorumlayan Özhaseki, "Son 25 yılım belediyecilikle geçti. Dünyanın neresinde şehircilikle ilgili bir gelişme varsa takip ediyorum. 2 şey ilgimi çekti CHP'nin seçim bildirgesinde. Bizim 10 yıl önceki manifestomuzda yazdığımız hususları alıp kelimeleri değiştirip kullanmışlar gibi gözüküyor. Ütopik ve süslü sözler var. Biraz daha somut ve ayakları yere basan sözler olması lazım. Biz Ankaramızda insanlar arasında bir anket yaptık. Her bir yazdığımız bizim ayakları yere basan milletin beklediği şeylerdi. Ancak bu tarafa geldiğimiz zaman istihdam yazarsanız hangi istihdamı arttırdınız diye adama sorarlar. Örneğin; Erciyes'te bir dağa var ancak büyükşehire bağlanınca orayı kayak merkezi yaptık. Oradan ekmek yiyen insan var." açıklamasında bulundu.

"Çocuk köyü inşa edeceğiz''

Ankara için planladığı projelerinden bahseden Özhaseki, "Elbette projemiz var. Bizim çocukluğumuz sokaklarda geçti. Şimdi kimse güvenip çocuğunu sokağa bırakamıyor. Asosyal çocuklar var. Biz bunu inceledik. Kanada'da çocuk köyü var. Biz de bir çocuk köyü inşa edeceğiz. Etkinlikler olacak. Bazı meslekleri birebir yapmayı öğrenecek. 100'e yakın etkinliğin olduğu bir yer olacak" ifadelerine yer verdi.

Sokak hayvanları

Sokak hayvanları ile ilgili mevcut sorunlar hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Ankara'da ciddi problemlerden biri bu. Başıboş gezen hayvanları barınağa getirip sağlık kontrolünden geçerek kısırlaştıracaksınız. Barınaklar hapishane olmamalı. Orada doğal ortamlarında bulunmalılar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
  1. AK Parti
  2. Iğdır
  3. Ankara
  4. Şırnak
  5. Hakkari
  6. Kanada
  7. Erciyes
  8. Mehmet Öz
  9. Kandil
  10. Mehmet Özhaseki
  11. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ODTÜ'lü kadın akademisyen, kanserin şifrelerini çözüyor
    1. ODTÜ'lü kadın akademisyen, kanserin..
    2. Özbekistan, iş yapma kolaylığında ilk..
    3. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail..
    4. Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı
    5. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    6. Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı..
    7. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    8. GRAFİKLİ - FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim..
    9. Çin ile ABD arasında kriz patlak..
    10. Akne tedavisinde peelingler etkili..
    11. SMA taşıyıcısı ebeveynlere tüp bebek..
    12. Kanser okulunda hasta ve hasta..
    13. Diş eksikliği kaderiniz olmasın
    14. Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor
    15. Gebelik döneminde diş bakımına dikkat
    16. Obezite ameliyatı sonrası beslenmeye..
    17. Asya borsaları
    18. "PKK dağılma aşamasına gelmiştir"
    19. Yaşar Üniversitesi oda orkestrasından..
    20. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav..
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı