Özhaseki: Bazı illerde adayları geri çekebiliriz! AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında bazı illerde adayları geri çekebileceklerini söyledi.

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Cumhur İttifakı kapsamında bazı illerde adaylarını geri çekebileceklerini söyledi. "Tedbirimizi alacağız" Özhaseki; "Hakkari, Iğdır, Şırnak ve batı illerinde aday çekmeler olabilir. Bu anlamda sürekli anket yaptırıyoruz. MHP'de anket yapıyor. Eğer bizim aleyhimize bir sonuca doğru eğilim varsa tedbirimizi alacağız." dedi.

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