Özgüvenli çocuk yetiştirmenin yolları

SONUÇLARI DEĞİL ÇABALARI ÖVÜN

Herhangi bir durumda çocuğu, o durumun sonucuna göre değil çabalarına göre değerlendirin. Burada bazı sorular öne çıkıyor. Gerçekten denedi mi? Hangi tekniği kullandı? Varsa problemin kaynağı nedir? Bunlar odaklanılması gereken değişkenlerdir ve çocuk bu sorulara odaklanabilirse bir sonraki denemesi daha da başarılı olacaktır. Başarıya giden yol boyunca onların gösterdikleri çabayı övün. Bu onları daha da ileriye taşıyacaktır.

BAŞARISIZ OLMALARINA VE SONUÇLARI GÖRMELERİNE İZİN VERİN

Öğrenmenin en iyi yolu tecrübedir. Birine sürekli bir şeyi yapmaması gerektiğini söylerseniz bir anlamı olmaz. Onu yapmamsı gerektiğini ancak yapınca anlar. Çocuklarınızı da her şartta korumak yerine hata yapmalarına izin verin. Bırakı kendi yollarını bulsunlar. Bu onların kendilerine olan güvenlerini ve bilinçlerini geliştirmeye yardımcı olacaktır. Sorunların üstesinden gelmeye başladıklarında onlarla gurur duyacaksınız.

NEGATİFLERE ODAKLANMAYIN,GÜÇLÜ YÖNLERİ ARAŞTIRIN

Çocuğunuzun yapamayacağına odaklanmak yerine, onlara mümkün olanı bulmaları için yardım edin. Onlar başarısız değil, profesyonel değiller. Matematikte değil sanatta iyi olabilir veya sosyal yetenekleri vardır. Güçlü yönlerini bulmalarını sağlayın. Böylece çocuklarla aranızda ortak bir hedef oluşacak ve bu ebeveyn ile çocuğu birbirine yakınlaştıracaktır.

ONLARA SORUMLULUK VERİN

Çocuklara sorumluluk vererek onlara güven duyduğunuzu göstermiş olursunuz.

EV SEVGİNİN OLDUĞU YERDİR

Her ne olursa olsun, evin, ailenin ve yuvanın ne olduğunu bilmelerini sağlayın. Evin, her şartta sevildiği ve kabul gördüğü bir yer olduğunu belirtin. Çocuklarınıza ilgi ve sevgi göstermek için zaman ayırın. Onlarda sevdiğiniz tüm nitelikleri söyleyin ve onların da isteklerini belirtmelerini isteyin.