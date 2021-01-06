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Siyaset ‘Özgüvenimiz çok’ diyen Mustafa Sarıgül’den fındık açıklaması
Siyaset

‘Özgüvenimiz çok’ diyen Mustafa Sarıgül’den fındık açıklaması

CHP’den ayrılarak kendi yolunu çizmeye çalışan ve özgüveni fazla olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Fındıkta neden tarım planlaması yok? Bu soruyu kimseye zarar vermeyecek biçimde kısa ve uzun vadeli planlarla inşallah çözeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:04:00 -
‘Özgüvenimiz çok’ diyen Mustafa Sarıgül’den fındık açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ‘Özgüvenimiz çok fazla’ diyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra il binasında basın açıklaması yaptı. Sarıgül, Ordu'ya, Karadeniz'e oy toplamaya değil, büyüklerinin hayır duasını almaya, sevgi ve güveni tazelemeye geldiklerini söyledi.

Sarıgül, fındığın Ordu ve Giresun için önemine değinerek "Fındıkta neden tarım planlaması yok? Bu soruyu kimseye zarar vermeyecek biçimde kısa ve uzun vadeli planlarla inşallah çözeceğiz. Fındıkta iktidar olmaz, fındıkta muhalefet olmaz. Bugünden itibaren Türkiye Değişim Partisi diyor ki 'Fındık ulusal konudur, ey siyaset adamları fındıktan elinizi çekin, bizim hakkımızı verin." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sarıgül, İl Başkanı İlhan Kaya'ya il teşkilatını kurmak üzere görevlendirme belgesini takdim etti.

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