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'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü hazmedemedi

Fransa'da, bir mağaza tarafından satışa sunulması planlanan başörtüsü satışı, ülkedeki bakanların ırkçı tepkileri nedeniyle iptal edildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:41
'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü hazmedemedi

Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle spor mağazası başörtüsü satışını iptal etti.

Fransa'da bir spor mağazası, pazarlamayı planladığı başörtüsünün satışını, bazı bakan, siyasetçi ve aşırı sağcı müşterilerin ırkçı tepkileri nedeniyle iptal etti.

Spor mağazası Decathlon'un İletişim Direktörü Xavier Rivoire, basına yaptığı açıklamada, internet sitesinde tanıtımı yapılan ve mart ayı itibarıyla pazarlanması planlanan başörtüsünü ırkçı tepkiler sebebiyle satmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Spor mağazası tehditlere maruz kaldı

Decathlon'dan yapılan açıklamada da bu söz konusu başörtünün bazı kadınların ihtiyacına cevap vermek için üretildiği belirtilerek, satılmak istenen başörtüsü dolayısıyla mağazada çalışan kişilerin hakaret ve tehditlere maruz kaldığı kaydedildi.

Bakanlardan ksütah açıklamalar

Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadınların özgürlüğünü ticaret özgürlüğüne tercih ederim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn da "Kadın-erkek eşitliğini kadınların yüzlerini gizlesin diye istemiyoruz. (Başörtüsünün) Ülkemizin değerlerine uygun olmadığını düşünüyorum ancak yasak değil. Bir Fransız markasının başörtüsünü desteklememesini tercih ederdim." dedi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin sözcüsü Aurore Berge, sosyal medya hesabından, "Bir kadın ve bir vatandaş olarak değerlerimizle ayrılan (Fransız) bir markaya güvenmemeyi tercih ediyorum." mesajını paylaştı.

Demokrasi Hareketi (MoDem) Başkanı François Bayrou da yaptığı açıklamada, Fransız toplumunun geleneksel olarak "yüzü ve vücudu aşırı şekilde gizlemeyi" reddeden bir toplum olduğunu savundu.

Mağaza açıklama yaptı

Decahtlon, sosyal medya hesabından bu tepkilere, "Bir başörtüden bahsediyoruz, hiçbir zaman yüzü gizlemek söz konusu değil. Karışıklığı önlemek için kullanılan terimlere dikkat edilmeli." şeklinde yanıt verdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:41
  1. Fransa
  2. başörtüsü yasağı

YORUM YAZ

  • misafirmisafir1 sa önce
    Fransa niye hazmedememis anlamadim,alt tarafi bir bez parcasi...
  • Abdullah.Abdullah.1 sa önce
    Alman haber siteye baktim, Alman gavurlarda kudurmuşlar, insanları Decathlonu boykotlamaya çağırıyorlar. Batının demokrasisi böyle, Müslümanlarının hayatlarına karışmaya çok seviyorlar.

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