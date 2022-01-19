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Dünya 'Özgürlükçü' Batı'dan "başörtüsü" yasağı! Fransa Senatosu, teklifi kabul etti
Dünya

'Özgürlükçü' Batı'dan "başörtüsü" yasağı! Fransa Senatosu, teklifi kabul etti

Fransa Senatosu, 143'e karşı 160 oyla, spor müsabakaları için parlamentoya sunulan "başörtüsü yasağı" teklifini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 20:34:00 -
'Özgürlükçü' Batı'dan "başörtüsü" yasağı! Fransa Senatosu, teklifi kabul etti

Fransa parlamentosunda, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) senatörleri, spor federasyonuna bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde, başörtüsünün yasaklanmasını teklif etmişti. Fransa Senatosu'nda görüşülen teklif, 143'e karşı 160 oyla kabul edildi.

Başörtüsü özgürlüğü ellerinden alındı!

Yapılan değişikliğe göre, bundan böyle Fransız sporcular, başörtüsü de dahil olmak üzere, dini inançlarını temsil eden kıyafetlerini giyemeyecekler.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracinenau, yapılan değişikliğe itiraz ederken, Senato tarafından yapılan değişiklik, yasa haline gelmeden önce Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilecek. Yapılacak değerlendirmede söz konusu değişikliğin geri alınması ihtimaller arasında gösteriliyor.

Fransa'nın "başörtüsü" yasağı değiştirilmezse, Fransız Müslüman sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "başörtüsü" takamayacağı öngörülüyor.

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