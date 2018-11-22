Özgürlük sırası diğer mazlumlarda

FETÖ bağlantılı hakim ve savcıların sudan sebeplerle mahkûm ettiği Hizb-ut Tahrirli Yılmaz Çelik’in tahliyesinin ardından gözler diğer mazlumlara çevrildi. Akit’in deşifre ettiği hukuksuzlukları dikkate alan AYM’nin Çelik için verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından, cezaevinde bulunan 29 Hizb-ut Tahrirli mazlumun infazının durdurularak tahliyelerine ve yeniden yargılanmasına karar verilmesi bekleniyor.

Gazetemize konuşan Avukat Mustafa Kocamanbaş, müvekkillerinin tahliye taleplerine en kısa sürede içerisinde cevap verilmesi gerektiğini belirterek, “Yargıdan ilk olumlu kararı Yılmaz Çelik için aldık. Şu an cezaevinde bulunan mazlumlar için her mahkemeye ayrı ayrı emsal karara istinaden başvurularımız başlıyor. AYM’nin Yılmaz Çelik’in kararına atıf yaparak dilekçelerimiz hazırlanıyor. Dilekçelerimizi yerel mahkemelere göndererek, mağdur olan kişilere yeniden yargılama ve beraat kararı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Salman 10 Kasım'da tutuklandı

AYM’nin Çelik’e yönelik emsal kararının ardından tahliyesi istenen mazlumların isimleri ve yargılandıkları mahkemelerin isimleri şu şekilde yer alıyor:

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bulunan Mehmet Ceylan, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Kahramanmaraş E Tipi’nde yatan Ömer Salman, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkmesi’nde yargılanıyor. Van Kapalı Cezaevi’nde bulunan Zekeriye Yıldızbaş, Van 3. Ağır Ceza’da, Aydın F Tipi Cezaevi’nde yatan Mehmet Nazif Yıldırım’ın ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürüyor. Erzurum H Tipi’nde yatan Bülent Giyik Erzurum 2. Ağır Ceza’da, Denizli Honaz T Tipi’nde hükümlü bulunan Murat Savaş Adana 7. Ağır Ceza’da, İskenderun T Tipi’nde yatan Rıfat Esen Erzurum 4. Ağır Ceza’da, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan İlhan Türkel ise İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Adana'da 8 kişi bulunuyor

Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yatan Musa Marşap, İstanbul 21. Ağır Ceza’da, Yasin Babayiğit ve Sefa Karslı ise Ankara 11. Ağır Ceza’da yargılanıyor. Ankara 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Hüseyin Bayrak, Ankara 11. Ağır Ceza’da, Taha Yılmaz’ın da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülüyor. Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde ise Hizb-ut Tahrir mensubu 7 kişi bulunuyor. Mehmet Ali Tuluk ve Ramazan Kabaklı’nın davası Adana 8. Ağır Ceza’da devam ediyor. Aynı cezaevinde yatan Hacı Ahmet Savaş, Şenol Aktaş ve Ali Rıza Türkdemir, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Sedat Karaca’nın Erzurum 2. Ağır Ceza’da, Soner Uçan’ın davası ise Adana 6. Ağır Ceza’da görülüyor. Adana Karaisalı Kapalı’ndaki Fahri Türkoğlu da Malatya 3. Ağır Ceza’da yargılanıyor.

İslam'a davet ettiler

Tekirdağ F Tipi Cezaevin’de yatan Murat Kaloğlu ve İsmail Görpüz İstanbul 14. Ağır Ceza’da yargılanırken, Yakup Tosun’un davası 8. Ağır Ceza’da görülüyor. Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan Bülent Kurşun ve Mustafa Patan İstanbul 14. Ağır Ceza’da, Halid Aslan ise İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Şanlıurfa Hilvan T Tipi Kapalı Cezaevi’de yatan Cuma İren ve Abdullah Kuşçu ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza’da yargılaması sürüyor.

Yılmaz Çelik tahliye edildi

AYM ne demişti?

Akit’in deşifre ettiği hukuksuzlukları dikkate alan AYM, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını vurguladığı kararında, zulmün durdurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir’in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmeden AYM, Yılmaz Çelik ile ilgili verdiği hak ihlali kararın gerekçesi 26 Ekim günü Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

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Müslümanlar yargı kıskacında

MUHAMMED UZUN

